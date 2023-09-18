Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Судно, яке понад півтора року було заблокованим у порту Одеси, вийшло новим тимчасовим коридором

Судно, яке понад півтора року було заблокованим у порту Одеси, вийшло новим тимчасовим коридором

18 вересня, 2023 понедiлок
14:50
Економіка Морський порт Одеси

Балкер PUMA (Кайманові острови) вранці 18 вересня вийшов з Одеського порту і зараз прямує до Босфору новим тимчасовим коридором із металом і ріпаком на борту

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судно завантажено 16 тис. тонн металу та 14 тис. тонн ріпака.

"Балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року та не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря", - розповів Кубраков.

Він зазначив, що визначений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Водночас, за словами міністра, Україна розглядає можливість використовувати цей коридор і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі, зокрема збіжжя.

З 15 серпня тимчасовим коридором скористались уже 4 судна.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

16 вересня Кубраков повідомив, що після того, як Росія вийшла із зернової угоди, окупанти 118 разів обстріляли порти України. Близько третини інфраструктури пошкоджено або знищено.

Новини
Україна
Одеса
зерно
Читайте також:
Николай Княжицкий
Автор Микола Княжицький
16 вересня, 2023 субота
Нестора Шуфрича затримали. Але затримання і вирок, який вступив у законну силу, не синоніми
16 вересня, 2023 субота
Слід змінити ставлення до мобілізації, тому що є підрозділи, де зі 100 торік мобілізованих лишилося 10-20 бійців, - начальник Полтавського ТЦК
18 вересня, 2023 понедiлок
На Хмельниччині уламки ракет РФ упали на залізничну колію
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.65
    Купівля 37.65
    Продаж 38.41
  • EUR
    Купівля 40.38
    Продаж 41.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
18 вересня
14:46
Ілон Маск
Ілон Маск прокоментував український контрнаступ
14:36
Рамзан Кадиров
У Кремлі заявили, що не мають інформації про стан здоров'я Кадирова
14:36
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:34
Оновлено
У розвідці підтвердили, що мер Херсона Колихаєв перебуває у російському полоні
14:27
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
"Політична провокація": МЗС Китаю відреагувало на слова очільниці МЗС Німеччини, яка назвала Сі Цзіньпіна диктатором
14:25
винищувач F-35
У США розшукують винищувач F-35, який зник після аварії: пілот катапультувався
14:20
Нестор Шуфрич
Шуфрича звільнять із посади голови комітету ВР з питань свободи слова, – нардепка Кравчук
14:10
Нідерланди
У Нідерландах заарештували чиновника міноборони, який експортував до РФ запчастини для літаків через треті країни
14:04
OPINION
Олег Манчура
Тепер торгують людьми
13:57
Оновлено
зерно, пшениця, комбайн
Україна подасть позов до суду на Польщу, Угорщину та Словаччину через заборону українського зерна
13:53
На фото: шахісти-дошкільнята
Київ прийняв перший в історії Всеукраїнський шаховий фестиваль для дошкільнят
13:43
Оновлено
Міністерство оборони України
Кабмін звільнив усіх заступників міністра оборони і держсекретаря міністерства
13:35
Верховна Рада
Закон про е-декларування: комітет Ради підтримав пропозиції Зеленського щодо відкриття реєстрів
13:31
Оновлено
Міжнародний суд ООН поновив слухання за позовом України проти Росії за конвенцією про геноцид
13:29
Оновлено
ексголови Херсонщини Геннадій Лагута
Поліція відкрила провадження за фактом смерті 49-річного ексголови Херсонщини Лагути
13:17
FPV-дрон KH-S7
"Ми хочемо вивести РФ із зони комфорту", - Буданов про нову тактику безпілотників
13:11
Верховна Рада
Замість обмежень за віком: зареєстровано законопроєкт з іншою умовою відстрочки від мобілізації для здобувачів другої освіти
13:00
Словаччина Україна
Лідер виборчої кампанії у Словаччині заявив, що планує скасувати підтримку України
12:53
Сайт sestry.ua
Стартувало нове медіа Sestry, яке об'єднало в редакції українських переселенок зі всього світу 
12:47
крилата ракта "Калібр"
У Чорному морі чергують 6 ворожих кораблів: що з ракетоносіями
12:36
Білорусь розпочала військові навчання поблизу кордонів Литви і Польщі
У Білорусі продовжили спільні з військами РФ навчання щонайменше до 24 вересня
12:27
СБУ повідомила про підозру російському окупанту, який катував мешканців Балаклії струмом
12:25
Огляд
міжнародний огляд
Прогрес українського контрнаступу, відвойована Кліщіївка та Рош га-Шана в Умані. Акценти світових ЗМІ 18 вересня
12:17
осінь
Бабине літо триває: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода цього тижня
12:16
відключення електроенергії
На Донеччині через обстріли РФ знеструмлювалися дві шахти, в одній із них перебували гірники
12:15
нафта
Ціна на нафту Brent піднялася до $94,47 за барель
12:00
Ексклюзив
Росіяни переодягалися в українську форму, намагаючись штурмувати Кліщіївку: Згурець про деталі звільнення
12:00
OPINION
Еліот А. Коен
Стережіться лжепророків війни
11:33
швидка
Росіяни кілька разів атакували Херсонщину: в Бериславі постраждали 4 людини, у Миколаївці обстріляли швидку
11:18
безпілотник, дрон
У Болгарії виявили невідомий БПЛА, до якого була прикріплена вибухівка
11:09
OPINION
Вадим Денисенко
Якщо Кадиров все ж помре
10:47
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровщини 19 серпня
Росіяни за добу атакували 11 областей України: 6 людей загинули, 11 поранено
10:39
Прикидався українським військовим: СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі
Прикидався українським військовим: СБУ затримала агента ФСБ у Дніпрі
10:30
Ексклюзив
російська армія, мобілізація
"Мобілізація" на ТОТ: у Херсонській облраді розповіли про наміри окупантів
10:16
Кістки динозавра
Вчені з Гарвардського університету виявили череп гігантського хижака, який жив до появи динозаврів
10:14
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 18 вересня: скільки коштує долар та євро
10:05
OPINION
Віктор Трегубов
Для того, щоб виграти війну, нам потрібні люди
09:54
окупанти орки
Під Роботине РФ перекинула 10 тис. елітних десантників, але цього замало, - розвідка Британії
09:27
ЗСУ
Сили оборони за тиждень звільнили 2 кв. км біля Бахмута та 5,2 кв. км на південному напрямку
09:26
Оновлено
На Хмельниччині уламки ракет РФ упали на залізничну колію
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV