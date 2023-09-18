Судно, яке понад півтора року було заблокованим у порту Одеси, вийшло новим тимчасовим коридором

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Судно завантажено 16 тис. тонн металу та 14 тис. тонн ріпака.

"Балкер зайшов до Одеського морського порту 19 лютого 2022 року та не міг покинути порт через початок бойових дій та закриття відповідних районів Чорного моря", - розповів Кубраков.

Він зазначив, що визначений навігаційним дорученням ВМС ЗСУ коридор першочергово використовується для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення РФ.

Водночас, за словами міністра, Україна розглядає можливість використовувати цей коридор і для цивільних суден, що перевозять невійськові вантажі, зокрема збіжжя.

З 15 серпня тимчасовим коридором скористались уже 4 судна.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

16 вересня Кубраков повідомив, що після того, як Росія вийшла із зернової угоди, окупанти 118 разів обстріляли порти України. Близько третини інфраструктури пошкоджено або знищено.