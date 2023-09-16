Росія 118 разів атакувала українські порти після виходу із зернової угоди

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, пише Reuters.

За його словами, російські військові завдали 118 ударів по українських портах після того, як РФ вийшла з угоди про безпечний прохід, і що близько третини портової інфраструктури було пошкоджено або знищено.

Зазначається, що Румунія планує найближчими місяцями подвоїти щомісячну кількість зерна, яку Україна транзитом зможе переправляти через порт Констанца.

Міністр заявив, що мета подвоєння потужностей має бути досягнута на початку жовтня, що "може допомогти нам вирішити хоча б 50% нашого експорту".

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

7 вересня Мінекономіки повідомило, що Україна розпочала експорт збіжжя через хорватські порти та розвиватиме цей шлях, щоб розширити можливості транспортного коридору

Натомість 16 вересня міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що перші цивільні кораблі підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії.