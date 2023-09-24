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Головна Економіка Судно з другою партією українського зерна прибуло до Туреччини

Судно з другою партією українського зерна прибуло до Туреччини

24 вересня, 2023 неділя
10:16
Економіка

24 вересня друга партія української пшениці прибула до Туреччини судном Aroyat тимчасовим зерновим коридором через Чорне море, попри погрози Росії атакувати катери

Про це повідомляє France24.

На сайтах моніторингу морського транспорту з'явились повідомлення про те, що 24 серпня друге судно з українським зерном прибуло до Туреччини.

За даними сайтів моніторингу морського транспорту Marine Traffic і Vessel Finder, Aroyat знаходилось біля південного виходу з протоки Босфор о шостій ранку 24 вересня і прямувало до протоки Дарданелли, щоб досягти Середземного моря.

Судно Aroyat під прапором Палау, завантажене 17 600 тоннами пшениці, у п'ятницю, 22 вересня, залишило портове місто Чорноморськ і попрямувало до Єгипту. Судно рухалось новим морським шляхом у Чорному морі, який тестує Україна для уникнення використання міжнародних вод і слідує маршрутами, контрольованими членами НАТО, Болгарією та Румунією, після виходу Росії з підтримуваної ООН угоди про експорт зерна.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди. Того ж дня продовольча організація ООН наголосила на необхідності поновлення зернової угоди для виходу зі світової кризи.

26 серпня з Одеського порту вийшло друге судно, а 1 вересня із порту "Південний" Одеської області вийшли ще два заблокованих через війну судна.

16 вересня заблокований балкер PUMA (Кайманові острови) вийшов з Одеського морського порту. Судно завантажено 16 тисячами тонн металу та 14 тисячами тонн ріпаку.

Того ж дня міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що перші цивільні кораблі підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії. 

19 вересня з одеського порту "Чорноморськ" тимчасовим коридором вийшло судно RESILIENT AFRICA: воно завантажене 3 тисячами тонн пшениці.

Пізніше стало відомо, що світові ціни на пшеницю почали знижуватися одразу після того, як перше судно із зерном залишило один з українських чорноморських портів, вперше з липня, коли Росія оголосила про вихід із зернової угоди.

У четвер, 21 вересня, у Туреччину прибуло судно Resilient Africa, завантажене зерном: це перше судно з українським збіжжям, яке пройшло Чорним морем, використовуючи тимчасовий коридор.

Україна
Туреччина
Єгипет
зерно
експорт зерна
Чорне море
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