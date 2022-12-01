Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Судоплатов, ІДІЛ, Аль Каїда. Росія скотилася до маргінального терору
OPINION

Судоплатов, ІДІЛ, Аль Каїда. Росія скотилася до маргінального терору

Ігор Гулик
1 грудня, 2022 четвер
20:09
Погляд Ігор Гулик

Інструментами такої війни є непримітні та сірі персонажі, самітники, зазвичай, вжиті у середовище, яких важко вирахувати спецслужбам, і від яких справді не знаєш, чого чекати

Зрештою, очікувати чогось іншого від тріади ФСБ — ГРУ — СЗР було не варто. Бо, у принципі, якщо поміркувати, то в усіх згаданих у заголовку назв і прізвищ безсумнівна рука Москви.

Тому терористичний акт у Посольстві України в Іспанії, коли якийсь анонім-"доброзичливець" напередодні католицького Миколая передав дипломатам поштою вибухівку, означає лише одне. Росія скотилася на шлях маргінального терору, і використовуватиме його "гідно", як і належить державі-терористу.

Наступні вибухові "пакунки" призначалися керівникам авіабази в Торрехон-де-Ардос, військовики якої діляться з Україною розвідувальними даними, прем'єр-міністрові Педро Санчесу, міністерству оборони країни. Окрім того, таке з поштове відправлення отримала іспанська компанія Instalaza, яка виготовляє гранатомети для України.

Читайте також: Мафіозна тріада. Для перемоги над Росією слід знищити ФСБ — ГРУ — СЗР   

Залякування і шантаж союзників у поєднанні з масованими ракетними цивільної інфраструктури України, на думку кремлівського стратега та його підручних майстрів "плаща і кинджала", мали б убити двох зайців – віднадити цивілізований світ від підтримки Києва і схилити українське керівництво до потрібного Росії "формату" переговорів.

Однак, гадаю, як і раніше, зусилля терористів завершаться нульовим "коефіцієнтом корисної дії". Чи зламала Московія волю українських націоналістів, убивши Євгена Коновальця 23 травня 1938 року? Ні, — навпаки. Коробка шоколадних цукерок з вибухівкою лише загартувала організацію і чіткіше означила ворога номер один. Найбільшим вигодонабувачем від мерзенного і підлого вбивства став Павло Судоплатов – для нього у роттердамський готель "Атланта" став відправною точкою кар'єри ката і вбивці, винагородженого Сталіним найвищими відзнаками, відтак позбавленого і звання, і орденів за Хрущова і "реабілітованого" Єльциним.

Залякування і шантаж союзників у поєднанні з масованими ракетними цивільної інфраструктури України, на думку кремлівського стратега та його підручних майстрів "плаща і кинджала", мали б убити двох зайців – віднадити цивілізований світ від підтримки Києва і схилити українське керівництво до потрібного Росії "формату" переговорів

Чи досягли результату численні акти поштового терору з "білим порошком", таким популярним серед терористів у середині 10-х вже цього століття?

Зрештою, чи досягли ісламісти-фанатики, що атакували у Нью-Йорку вежі Всесвітнього торгового центру 11 вересня 2001 року, цілей, які ставили перед ними їхні провідники?

Ні, звісно. Натомість ініціатори та виконавці отримали своє, їх знайшли й знищили, мов скажених шакалів.

Читайте також: Кремль чекав протестів втомленої від України Європи. Подоляк розповів, на що робила ставку Росія

Чому обрали Іспанію? Як на мене, попри всі інші обставини (країна-член НАТО, антипутінської коаліції, яка, однак, не надто афішує своєї допомоги Україні), слід зважити й на засилля росіян, які отаборилися на Піренейському півострові. Я не кажу про олігархів, що викупили на батьківщині Сервантеса та Унамуно десятки розкішних вілл, і тримають у місцевих портах свої коштовні яхти. Російська громада в Іспанії досить численна і впливова – у країні роки найтиражніші видання з Москви (Московскій комсомолєц, Комсомольская правда тощо) мали тут свої повноцінні додатки. І, мабуть, досі отруюють свідомість співгромадян путінською пропагандою. Не кажучи вже про RT, Sputnik тощо.

Ще один аспект: Іспанія, скажемо так, "звична" до маргінального тероризму. Баскське сепаратистське угруповання ЕТА часто використовувало індивідуальний терор, аж поки 2018 року не оголосило про саморозпуск.

Гадаю, іспанськими інцидентами справа не вичерпається. Тим паче, що інструментами такої війни є непримітні та сірі персонажі, самітники, зазвичай, вжиті у середовище, яких важко вирахувати спецслужбам, і від яких справді не знаєш, чого чекати…

Всім також відомо про Рух за незалежність Каталонії, який ворохобить країну. Сплески активності тривають останніх два десятиліття, і часто набувають серйозного розмаху, як ото у 2020 році. Є підстави думати, що Рух користає з негласної підтримки Москви. У всякому разі 2017 року, на початку ініціативи каталонського референдуму про незалежність, Володимир Путін пропонував тодішньому лідеру Каталонії Карлосу Пучдемону 10 тис. військових (!) і оплату боргів регіону перед іспанським урядом. Утім, росіяни вже якось воювали проти фалангістів Франсіско Франко у складі "інтернаціональних бригад"…

Та повернімося до маргінального тероризму Росії. Гадаю, іспанськими інцидентами справа не вичерпається. Тим паче, що інструментами такої війни є непримітні та сірі персонажі, самітники, зазвичай, вжиті у середовище, яких важко вирахувати спецслужбам, і від яких справді не знаєш, чого чекати…

Що ж, дипломатичні представництва України посилять охорону, фірми, прихильні до нашої боротьби, теж. Для Росії ж ефект буде зворотним. Війна з її смертельним подихом наблизиться упритул до осель європейців, і навіть ті з них, хто не цікавився нею досі, зрозуміють нарешті, що це і їхня війна…

Про автораІгор Гулик – журналіст, головний редактор сайту "Еспресо.Захід".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Слідкуйте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Світ
Росія
Іспанія
Аль-Каїда
ФСБ
тероризм
війна з Росією
ІДІЛ
Читайте також:
Віта Семеренко
29 листопада, 2022 вiвторок
Олімпійська чемпіонка з біатлону з України завершила кар'єру
Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора (ліворуч)
30 листопада, 2022 середа
Ф'юрі образився на слова Усика та пообіцяв при зустрічі відважити йому ляпаса
30 листопада, 2022 середа
"Наступають на Сході, щось планують на Півдні": Зеленський запевнив, що ще цьогоріч Росія втратить 100 тис. військових
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.39
  • EUR
    Купівля 40.27
    Продаж 41.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
1 грудня
20:31
ВВП України
Падіння ВВП України за підсумками 2022 року може становити 31%, - Oxford Economics
20:24
Микола Княжицький
Микола Княжицький: Україна повинна показати приклад боротьби за свободу поневоленим народам Росії
20:06
зенітна самохідна установка Gepard
Сім "гепардів" і 100 тис. аптечок: Німеччина оприлюднила новий пакет військової допомоги Україні
19:52
Естонія
В Естонії попередили споживачів про можливі вимкнення електроенергії
19:40
Росатом
Представники Росатому відмивають гроші, призначені на зарплати українському персоналу на ЗАЕС, – розвідка
19:19
Стінг
"Подаруйте тепло, зробивши пожертву": Стінг закликав донатити на допомогу українцям
19:16
Сумщина після російського обстрілу
Українцям, майно яких знищене чи пошкоджене через бойові дії, можуть списати кредити. Умови
19:13
Ексклюзив
карта бойових дій
На Бахмутському напрямку ЗСУ вдається сковувати ворожу силу, яка зазнає колосальних втрат, - військовий аналітик Гетьман
19:08
техніка окупантів
ЗСУ підтвердили ураження 230 окупантів та 15 одиниць техніки на Запоріжжі
18:56
Дніпропетровська область обстріли
Окупанти за добу завдали 16 авіаударів по території України, - Генштаб
18:51
Олаф Шольц
Шольц назвав умову, за якої Європа може повернутися до "мирного порядку" з Росією
18:46
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Сукупність локальних успіхів української армії створять умови для стратегічної перемоги на Сході або Півдні, - генерал Романенко
18:46
Окупанти запускають "порожні" ракети, аби відволікти українську ППО, - полковник Данилюк
18:41
Девід Петреус
Екс-директор ЦРУ назвав умови припинення війни
18:39
Генерал Кларк: ЗСУ мають ініціативу на фронті і спроможні досягнути своїх цілей
18:29
окупанти оркі русня
Росіяни готують до евакуації окупаційні адміністрації з Запорізької області
18:25
нафта ембарго санкції
У ЄС попередньо погодили обмеження вартості російської нафти на рівні $60, - Reuters
18:22
ЗСУ
За донати на UNITED24 для ЗСУ придбали понад 121 тис. пар взуття та ще 32 тис. зимових курток
18:01
OPINION
Лєна Чиченіна
Попереду у нас серйозне переосмислення радянського мотлоху
17:56
"Зброя Перемоги": до Дня ЗСУ випустять 200 тис. аркушів зі святковими марками від Укрпошти
17:55
У посольстві України в Мадриді пролунав вибух
Окрім дипломатів у Іспанії, ще два посольства України отримали погрози, - Кулеба
17:46
Ольга Стефанішина
Усі країни-члени НАТО погоджуються з необхідністю вступу України до Альянсу, - Стефанішина
17:41
G7
Посли G7 нагадали, що реформа правосуддя - одна з ключових умов для руху України до ЄС
17:40
розгін Майдану, Київ, 30 листопада 2013 року
Справа Майдану: за перешкоджання активістам перед судом постане екскерівник столичного ДАІ
17:39
українські військові ЗСУ
Рада визначила умови надання відпусток військовослужбовцям під час воєнного стану
17:39
Оновлено
обмін полоненими. 1 грудня
Україна звільнила ще 50 захисників. Загалом із полону додому повернулися вже 1319 українських героїв
17:17
Олександр Кісткін
Адміністратору збірної України з футболу повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків
17:01
Литва прапор
Литва оголосила посла Росії персоною нон ґрата
16:58
Гголова Рахункової палати та народний депутат 8 скликання Валерій Пацкан
Рада не змогла звільнити Пацкана з посади голови Рахункової палати
16:57
Ексклюзив
блекаут
Вижити в блекаут. Чому треба палити соломою і берегти незалежність
16:54
Оновлено
Офіцери поліції стоять біля посольства США в Мадриді
В Іспанії виявили ще одну вибухівку: її надіслали в посольство США у Мадриді
16:50
Міністр оборони Олексій Резніков
Резніков заявив про "важкі місяці попереду", але Росія прагне паузи "за будь-яку ціну"
16:49
Оновлено
Олександр Кубраков
Рада призначила Кубракова віцепрем’єром із відновлення України
16:47
на фото: обшук
СБУ оголосила підозру священнику з Лаври, де прославляли "русскій мір"
16:44
Окупанти обстріляли Нікопольщину: постраждав чоловік, пошкоджено лінії електропередачі
16:42
Юлія Льовочкіна
Парламент достроково припинив повноваження нардепки Льовочкіної, яка була в ОПЗЖ
16:37
Рада схвалила звернення до ООН щодо виключення з організації Росії
16:25
Олексій Громов
У листопаді РФ атакувала Україну 239 ракетами і 80 іранськими дронами, – Генштаб
16:24
Жозеп Боррель
ЄС розгляне пропозицію скерувати на відбудову України заблоковані кошти російських олігархів і виділить Києву €1 млн на розмінування, - Боррель
16:22
Німецький дизайнер Вільде
Німецький дизайнер Вільде анонсував різдвяний збір через UNITED24 на генератори для українських лікарень
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2022 ESPRESO.TV