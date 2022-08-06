Про це повідомляє видання Politico.

Журналісти зазначають, що 5 млрд євро хочуть виділити як довгострокові позики, залучені під гарантії, надані країнами ЄС, відповідно до їхнього внеску в бюджет блоку. Решту суми, близько 3 млрд євро, - надати як гранти.

Новий проєкт пропозиції з'явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 млрд євро. Тоді Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву.

Politico пише, що хоча поки немає термінів, Єврокомісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.

Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.

Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.

2 серпня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера Франції Еммануеля Макрона із проханням допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги на 9 млрд євро для нашої держави.

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