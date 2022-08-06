Сукупність грантів та позик. В Єврокомісії запропонували схему надання Україні 8 млрд євро макрофіну, - Politico
У Європейській комісії запропонували надати Україні фінансову допомогу в розмірі 8 млрд євро шляхом поєднання грантів і позик
Про це повідомляє видання Politico.
Журналісти зазначають, що 5 млрд євро хочуть виділити як довгострокові позики, залучені під гарантії, надані країнами ЄС, відповідно до їхнього внеску в бюджет блоку. Решту суми, близько 3 млрд євро, - надати як гранти.
Новий проєкт пропозиції з'явився після того, як Німеччина відмовилася надати гарантії щодо кредитів Україні на суму до 9 млрд євро. Тоді Берлін стверджував, що гранти краще підходять для допомоги Києву.
Politico пише, що хоча поки немає термінів, Єврокомісія прагне отримати схвалення Європейського парламенту та країн ЄС у вересні, щоб виплати могли початися в жовтні.
- Нагадаємо, Європейська рада за підсумками саміту 24 червня ухвалила рішення надати Україні макрофінансову допомогу в розмірі до дев’яти мільярдів євро.
- Перший транш у розмірі 1 мільярда євро прийшов Україні 2 серпня.
- 2 серпня президент України Володимир Зеленський звернувся до лідера Франції Еммануеля Макрона із проханням допомогти з розблокуванням макрофінансової допомоги на 9 млрд євро для нашої держави.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.41
Купівля 38.41Продаж 39.52
-
EUR
Купівля 38.71Продаж 40
- Актуальне
- Важливе