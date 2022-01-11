Сума збитків внаслідок протестів у Казахстані перевищила $220 млн
Сума збитків бізнесу від масових протестів та заворушень у Казахстані сягнула $220 млн
Про це повідомляє Національна палата підприємців Казахстану.
Найбільших збитків бізнес зазнав у дев'яти регіонах країни.
Галузі економіки, які постраждали найсильніше - торгівля, громадське харчування, фінансовий сектор, логістика та ЗМІ. Так, найбільші збитки зафіксували в мережевих та ювелірних магазинах і автомобільних салонах.
Загальна сума збитків складає понад 95,3 млрд тенге (понад $220 млн), з яких в найбільшому місті країни Алмати - 93,8 млрд тенге (понад $217 млн). Загалом постраждали 1 528 підприємців, з них в Алмати - 1 408.
"Це обʼєкти торгівлі, звідки мародери винесли одяг та взуття, хутряні вироби, продукти харчування та алкоголь, дитячі візки, касові апарати, термінали для оплати, залишивши підприємцям биті вікна та зламані двері. Суми збитків у подібних магазинах варіюються від 200 тис. до кількох млн тенге. Крім того, із приватних магазинів винесено ящики для пожертвувань", - зазначили у Нацпалаті.
Загальна сума може збитків може зрости, тому що низка підприємців досі їх підраховують.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
- 11 січня Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в країні.
- Станом на 11 січня кількість затриманих протестувальників у Казахстані зросла майже до 10 тис.
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