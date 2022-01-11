Сума збитків внаслідок протестів у Казахстані перевищила $220 млн

Про це повідомляє Національна палата підприємців Казахстану.



Найбільших збитків бізнес зазнав у дев'яти регіонах країни.



Галузі економіки, які постраждали найсильніше - торгівля, громадське харчування, фінансовий сектор, логістика та ЗМІ. Так, найбільші збитки зафіксували в мережевих та ювелірних магазинах і автомобільних салонах.



Загальна сума збитків складає понад 95,3 млрд тенге (понад $220 млн), з яких в найбільшому місті країни Алмати - 93,8 млрд тенге (понад $217 млн). Загалом постраждали 1 528 підприємців, з них в Алмати - 1 408.



"Це обʼєкти торгівлі, звідки мародери винесли одяг та взуття, хутряні вироби, продукти харчування та алкоголь, дитячі візки, касові апарати, термінали для оплати, залишивши підприємцям биті вікна та зламані двері. Суми збитків у подібних магазинах варіюються від 200 тис. до кількох млн тенге. Крім того, із приватних магазинів винесено ящики для пожертвувань", - зазначили у Нацпалаті.



Загальна сума може збитків може зрости, тому що низка підприємців досі їх підраховують.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.

11 січня Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення місії ОДКБ в країні.

Станом на 11 січня кількість затриманих протестувальників у Казахстані зросла майже до 10 тис.