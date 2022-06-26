Сурков обдурив Путіна, Козак не виконав завдання, а Кирієнко готовий бути альтер его Путіна, - громадський діяч Невзлін

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Розумієте, яка історія, Сурков Путіна обдурив, бо обіцяв Путіну у Нормандському форматі, що будуть схвалені підписані Мінські угоди. Після того, як вже все було готове, і прямо там на місці з обличчя Путіна вже обтікало, тоді Зеленський сказав – ні. І Путін побіг у туалет, так би мовити, збирати екскременти, і долю Суркова було вирішено. А далі питання часу" – пояснив Невзлін.



Леонід Невзлін зазначив, що Дмитро Козак – це зовсім інша справа, бо він замінив Суркова і намагався знайти мирне вирішення, щоб не було війни, а це відомо з перевірених багатьох джерел.



"Козак не приніс Путіну Мінські угоди у цьому чи зміненому форматі. І Козак опинився у ситуації, коли не може дати Путіну те, що той хоче, тоді прийшло питання війни. Хоча Козак був проти війни, бо він людина неагресивна, загалом нормальна. Звісно, що як і всі, він вимушений був підтримати на Раді Безпеки президента. У Козака залишилась окрема думка, а його структури були передані більш агресивному путіноїду - наступнику, як я його називаю – пану Кирієнку" – розповів громадський діяч.



Невзлін зауважив, що Кирієнко готовий говорити та робити що завгодно, не звертаючи увагу ні на що, лишень би бути поруч із президентом і бути його надійною опорою. А потім, можливо, і наступником.



"Звісно Кірієнко людина більш значуща. І те, що він погодився взяти на себе роль гауляйтера окупованих територій, говорить тільки про те, що він користується абсолютною довірою Путіна. Тому готовий йти, як завгодно далеко, у підтримці Путіна. Без сумніву, як людина раціональна, він має своє бачення на майбутнє з Путіним або після Путіна, чи у зв’язку з Путіним. І я прекрасно розумію, що Кирієнко може бути оцінений Путіним і Юрієм Ковальчуком, як карта, що у гіршій ситуації дозволить сісти за стіл переговорів, оскільки в нього є елементи демократичного минулого та інші елементи, які можуть допомогти Заходу подивитися на нього іншими очима, ніж на Путіна та інших можливих наступників" – висловив думку Невзлін.



Леонід Невзілін відзначив, що раніше силовий блок був дуже проти Кирієнка, а зараз очевидно, що вже також підтримує його, саме ФСБ у першу чергу. Відповідно, є певна домовленість; не важливо чи це перетвориться у спадковість, чи це просто буде заступник президента по основних питаннях.



"Путін - це людина, яка всього боїться, нікуди не їздить, сидить у бункері або їздить з величезною кількістю охорони. Йому потрібен такий альтер его, якому він повністю довіряє і який їде туди, куди повинен був би їхати Путін, за правилами гри. У Маріуполь, Херсон чи Донецьк Путін не поїде, тому що страшно, а Кирієнко поїде. Ось, власне, у цьому і доля Кирієнка, другого такого у них немає. Тому Кирієнко опинився у потрібний час на потрібному місці й, без сумніву, він сильніший за Суркова, Володіна і всіх інших прихильників цієї позиції, які були до нього" – підкреслив Невзлін.

Раніше перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко заявив, що Росія воює не з Україною, а з "об'єднаним Заходом"

21 червня російський політолог Валерій Соловей розповів, що "Ситуація виходить з-під контролю": восени на РФ можуть чекати події, аналогічні з переворотом 1917 року