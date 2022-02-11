Подолати розбіжності не вдалося, питання безпеки і саміту лідерів держав не обговорювали, - Козак про Нормандську зустріч

Про це Козак сказав під час пресконференції після переговорів, передає Еспресо.TV.



"Подолати розбіжності сьогодні не вдалось. На порядку денному переговорів сьогодні були насамперед політичні заходи щодо врегулювання конфлікту, питання, пов'язані з особливим статусом Донбасу, які мають бути закріплені у Конституції. Це порядок денний, який був попередньо узгоджений. З цих питань ми домовилися, тому що необхідно було будь-що подолати різні інтерпретації Мінських угод. Подолати це не вдалося, принаймні, у документах", - сказав Козак.



Представник РФ додав, що питання безпеки під час зустрічі не обговорювали, а також наголосив на першочерговості визначення статусу ОРДЛО, а вже потім - безпекових питань. При цьому Козак висловив переконання, що вирішувати питання статусу ОРДЛО Україна має шляхом прямих переговорів із "представниками окремих районів".



За твердженням російського дипломата, учасники зустрічі на словах без оформлення письмових документів домовилися "в Нормандському форматі моніторити поведінку України" і у випадку появи в української сторони ідей щодо прогресу у виконанні Мінських угод терміново скликати позачергове засідання Тристоронньої контактної групи та внести пропозиції щодо статусу ОРДЛО.



За словами Козака, питання саміту голів держав Нормандського формату під час зустрічі не обговорювалося.



Представник РФ також зазначив, що з термінами наступної Нормандської зустрічі радників сторони визначатимуться за результатами переговорів у ТКГ.

Нагадаємо, голова Офісу президента України Андрій Єрмак за підсумками зустрічі радників Нормандського формату спрогнозував розблокування обміну полоненими та нову Нормандську зустріч і назвав Північний потік-2 "частиною загальної енергобезпеки".