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Суровікін більше не очолює Повітряно-космічні сили РФ: ЗМІ назвали наступника

20 жовтня, 2023 п'ятниця
22:20
Війна з Росією Сергій Суровікін

Генерал-полковник ЗС РФ Афзалов, який раніше обіймав посаду першого заступника командувача арміями ВПС і ППО, замінив на посту командувача повітряно-космічних сил генерала Суровікіна

Про це повідомляють російські пропагандистські видання "РИА Новости", "URA.RU" та "ТАСС".

За даними джерел, генерал-полковник Віктор Афзалов став новим командувачем повітряно-космічних сил Росії замість генерала армії Сергія Суровікіна.

Довідково: Віктор Афзалов народився у 1968 році. Він був начальником розрахунку відділення бойового управління групи зенітних ракетних дивізіонів корпусу ППО, дослужився до начальника штабу - першого заступника командувача арміями ВПС і ППО.

У жовтні 2022 року генерала Суровікіна призначили командувачем окупаційних військ в Україні, а на посаді головкому ПКС його підмінив перший заступник - Віктор Афзалов.

Що відомо про долю Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Євгена Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. 

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція".

Після невдалого заколоту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав ватажка ПВК "Вагнера", хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

29 червня видання Financial Times інформувало, що Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту Пригожина. Натомість донька генерала у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт.

За даними британської розвідки, інформація щодо арешту Суровікіна поки не підтверджена.

22 серпня з'явилась інформація, нібито російського генерала Сергія Суровікіна звільнили з посади командувача ПКС РФ, проте він залишається в розпорядженні міноборони Росії.

Нещодавно також стало відомо, що після загибелі Євгена Пригожина генерала Сергія Суровікіна відпустили, він залишається офіцером, проте більше не має військових перспектив.

6 вересня у Держдумі РФ заявили, що Суровікіну знайшли нову посаду в СНД. 

Пізніше американські аналітики дійшли висновку, що колишній командувач повітряно-космічних сил Росії Сергій Суровікін, якого звільнили після заколоту ПВК Вагнера, став головою координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при раді міністрів оборони країн СНД. 

Світ
Росія
російська армія
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