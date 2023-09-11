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Суровікін отримав нове призначення після відставки з посади командувача повітряно-космічних сил РФ, - ISW

11 вересня, 2023 понедiлок
05:58
Війна з Росією Сергій Суровікін

Російський генерал Сергій Суровікін отримав нову посаду після звільнення з посту командувача повітряно-космічних сил Росії

Про це пише Інститут вивчення війни.  

Американські аналітики дійшли висновку, що колишній командувач повітряно-космічних сил Росії Сергій Суровікін, якого звільнили після заколоту ПВК Вагнера, став головою координаційного комітету з питань протиповітряної оборони при раді міністрів оборони країн СНД. 

Декілька маловідомих та місцевих російських ЗМІ 10 вересня повідомили, що рада міністрів оборони СНД одноголосно проголосувала за призначення Суровікіна головою комітету протиповітряної оборони. Зазначається, що російський генерал відповідатиме за нагляд за функціонуванням об’єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць СНД.

Більшість масових і пов’язаних із Кремлем пропагандистських ЗМІ, не повідомляли про нове призначення Суровікіна і взагалі не згадували про нього після того, як 23 серпня президент Росії Володимир Путін звільнив генерала з посади командувача ПКС. 

"Перехід Суровікіна на керівну посаду в СНД узгоджується з попередніми російськими моделями переміщення опальних і неефективних командирів на периферійні посади, далекі від України, без повного звільнення їх із російської армії", - підсумували у ISW. 

 

Що відомо про Суровікіна

Генерал Сергій Суровікін з початку жовтня 2022 року очолював окупаційні війська РФ в Україні. У січні його відсторонили з цієї посади. Суровікіна також називають "генерал Армагеддон" через його злочинні накази бомбардувати Сирію.

Раніше видання The New York Times із посиланням на чиновників США, знайомих із розвідданими, написало, що Суровікін заздалегідь знав про плани Євгена Пригожина почати збройний заколот проти військового керівництва Росії. Тепер влада США намагається з'ясувати, чи не допомагав Суровікін планувати заколот. 

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував публікацію видання та заявив, що це "спекуляція".

Після невдалого заколоту лідера вагнерівців Пригожина ЗМІ повідомили, що Суровікіна заарештували. У мережі писали, що він нібито підтримав ватажка ПВК "Вагнера", хоча російський генерал записав відео, де закликав вагнерівців зупинитися.

29 червня видання Financial Times інформувало, що Суровікіна могли заарештувати після невдалого заколоту Пригожина. Натомість донька генерала у коментарі одному з російських пропагандистських ЗМІ спростувала арешт.

За даними британської розвідки, інформація щодо арешту Суровікіна поки не підтверджена.

22 серпня з'явилась інформація, нібито російського генерала Сергія Суровікіна звільнили з посади командувача ПКС РФ, проте він залишається в розпорядженні міноборони Росії.

Нещодавно також стало відомо, що після загибелі Євгена Пригожина генерала Сергія Суровікіна відпустили, він залишається офіцером, проте більше не має військових перспектив.

6 вересня у Держдумі РФ заявили, що Суровікіну знайшли нову посаду в СНД. 

Володимир Путін
російська армія
Вагнергейт
Заколот Вагнера
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