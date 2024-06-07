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Адвокат Червінського переконаний, що на суддів здійснювався тиск з боку СБУ

7 червня, 2024 п'ятниця
12:54
Суспільство Роман Червінський, суд

Адвокат Романа Червінського Андрій Йосипов зазначив, що сторона захисту долучила 13 томів матеріалів кримінального провадження, яких достатньо для виправдувального вироку

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Вчора брав участь у цьому так званому засіданні. Судове засідання за розглядом клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою розглядалося три дні. За ці три дні ми дослідили матеріали провадження достатньою мірою для виправдувального вироку. Тобто не лише для прийняття рішення про продовження чи непродовження строку тримання під вартою", - наголосив Йосипов.

За словами адвоката Романа Червінського, сторона захисту долучила 13 томів матеріалів кримінального провадження щодо клопотання прокурора й щодо своїх заперечень, яких достатньо для виправдувального вироку.

"Переконаний, що двох із трьох суддів ми змогли переконати в необґрунтованості клопотання. Маю особисте переконання, що на суддів здійснювався тиск Службою безпеки України. Будемо нарощувати кількість заяв до Міжнародного суду з прав людини та звертатися до комітету ООН", - додав Йосипов.

Що відомо про справу Романа Червінського

Роман Червінський – офіцер Сил спецоперацій і колишній співробітник Головного управління розвідки. Його звинувачують у перевищенні службових повноважень під час спроби викрадення російського військового літака. Обвинувачення стверджує, що внаслідок його дій РФ завдала ракетного удару по аеродрому "Канатове" у Кіровоградській області в липні 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом з іншими особами самовільно вирішили провести спецоперацію – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Натомість влітку 2022 року Росія обстріляла аеродром "Канатове" на Кіровоградщині.

Унаслідок ракетного удару загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 військовослужбовців. Також було повністю знищено 2 бойові винищувачі Повітряних сил ЗСУ, а злітну смугу, техніку та будівлі було пошкоджено.

Романа Червінського затримали, 25 квітня 2023 року йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без можливості внесення застави.

СБУ наполягає, що виступала проти проведення цієї операції і її проводили попри заперечення спецслужби та без згоди відповідних державних органів. Червінський натомість заявив, що всі заходи в межах операції санкціонували голова СБУ (на той момент – Іван Баканов) і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

17 липня Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити без зміни запобіжний захід Червінському – обвинуваченого залишили під вартою до 21 липня. На засіданні 18 липня суд продовжив термін тримання під вартою ще на два місяці без права на заставу. 30 серпня засідання у справі Червінського у Шевченківському суді Києва тривало близько п'яти годин. Суд постановив залишити під вартою колишнього розвідника ще на два тижні, до 15 вересня.

12 вересня, прокурори намагалися провести закрите засідання Шевченківського суду, але суддя відмовив. Наступного дня суд відхилив апеляцію на продовження терміну тримання під вартою розвідника й не дозволив депутатам взяти його на поруки. 20 вересня суд переніс засідання щодо розгляду справи Червінського, а 5 жовтня не розглянув апеляцію щодо терміну тримання його під вартою. Судді Київського апеляційного суду заявили самовідвід. 10 жовтня суддя відмовив адвокатам у задоволенні скарги на необґрунтованість підозри полковнику.

20 листопада відбулося засідання у справі, проте суд так і не розглянув апеляційні скарги.

7 грудня Апеляційний суд Києва залишив Романа Червінського під вартою. 

20 грудня відбулося чергове засідання апеляційного суду. Захисники підозрюваного подали клопотання до суду викликати як свідків Валерія Залужного та низку командирів ЗСУ. Крім того, адвокати просили пом'якшити або й скасувати Роману Червінському запобіжний захід. Проте всі клопотання були відхилені, на що захисник Романа Червінського Віктор Василюк сказав, що судді порушили присягу, мають упереджене ставлення і порушують усі конституційні права.

3 січня Шевченківський райсуд Києва відмовив колишньому розвіднику Роману Червінському у скарзі на Державне бюро розслідувань






 

Теги:
Новини
Україна
СБУ
Війна з Росією
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