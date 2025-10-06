Батько Вікторії Рощиної звернувся до ОП з проханням присвоїти їй звання Героя України

Про це йдеться в заяві Володимира Рощина, яку опублікувала "Українська правда".

Він нагадав, що Верховна Рада ще у травні 2025 року підтримала запит до президента щодо такого вшанування. Ініціативу підтримали 247 народних депутатів. Однак замість цього, 1 серпня Вікторію Рощину нагородили орденом Свободи — відповідний указ підписав Президент України на підставі подання Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

"Громадянська позиція Вікторії Рощиної, її сміливість та професійна самопожертва відповідають найвищим критеріям "визначного геройського вчинку", передбаченого пунктом 1 Статуту звання Герой України, оскільки Вікторія Рощина до останнього подиху служила правді, українському народу та свободі слова. Але, чомусь така позиція народних депутатів, з невідомих для мене причин, не знайшла свого відклику в Офісі Президента України", - наголосив Володимир Рощин.

Батько загиблої журналістки додав, що Вікторія Рощина, працювала на Нromadske, пізніше публікувалася в "Українській правді" та "Радіо Свобода". Також вона співпрацювала з Українським радіо, "UA: Перший" та "Цензор.нет". У 2022 році — отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

"На даний час мені, як батьку, є незрозумілим чому склалася така ситуація та невже моя донька, яка загинула за свободу та незалежність нашої Держави, не гідна найвищої державної нагороди при тім, що значна кількість народних обранців, які представляють народ України, вшановуючи пам'ять загиблої від катувань агресора журналістки – громадянки України, підтримала таке нагородження", - наголосив він.

Володимир Рощин також звернувся до Офісу Президента з проханням надати офіційну інформацію про те, коли саме були отримані й розглянуті подання Верховної Ради та Міністерства культури, чи вивчали їх у Департаменті державних нагород, та які висновки зробила Комісія з державних нагород і геральдики.

Крім того, він закликав надати копії протоколів засідань, експертних висновків та рішень, що стосуються нагородження його доньки.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти. 11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували в Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що від 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної: воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

24 квітня 2025 року в Україну повернули тіло жінки. Пізніше стало відомо, що деякі внутрішні органи, зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї, були відсутні.

29 травня відбулася церемонія нагородження конкурсу "Честь професії 2025". Журналістці Вікторії Рощиній посмертно присудили відзнаку "За відданість професії за найтяжчих умов".

На початку серпня президент України Володимир Зеленський відзначив Вікторію Рощину орденом Свободи.

Пізніше Україна оголосила колишньому начальнику СІЗО №2 в місті Таганрог (Росія) підозру в жорстокому поводженні з журналісткою Вікторією Рощиною.

У п’ятницю, 8 серпня, у Михайлівському соборі в Києві відбулася церемонія прощання з журналісткою Вікторією Рощиною.