Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Батько Вікторії Рощиної звернувся до ОП з проханням присвоїти їй звання Героя України

Батько Вікторії Рощиної звернувся до ОП з проханням присвоїти їй звання Героя України

Марія Науменко
6 жовтня, 2025 понедiлок
15:48
Суспільство

Батько української журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні, Володимир Рощин звернувся до Офісу Президента з офіційною заявою, в якій попросив надати його доньці звання Героя України посмертно

Зміст

Про це йдеться в заяві Володимира Рощина, яку опублікувала "Українська правда".

Він нагадав, що Верховна Рада ще у травні 2025 року підтримала запит до президента щодо такого вшанування. Ініціативу підтримали 247 народних депутатів. Однак замість цього, 1 серпня Вікторію Рощину нагородили орденом Свободи — відповідний указ підписав Президент України на підставі подання Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

ромадянська позиція Вікторії Рощиної, її сміливість та професійна самопожертва відповідають найвищим критеріям "визначного геройського вчинку", передбаченого пунктом 1 Статуту звання Герой України, оскільки Вікторія Рощина до останнього подиху служила правді, українському народу та свободі слова. Але, чомусь така позиція народних депутатів, з невідомих для мене причин, не знайшла свого відклику в Офісі Президента України", - наголосив Володимир Рощин.

Батько загиблої журналістки додав, що Вікторія Рощина, працювала на Нromadske, пізніше публікувалася в "Українській правді" та "Радіо Свобода". Також вона співпрацювала з Українським радіо, "UA: Перший" та "Цензор.нет". У 2022 році — отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".

"На даний час мені, як батьку, є незрозумілим чому склалася така ситуація та невже моя донька, яка загинула за свободу та незалежність нашої Держави, не гідна найвищої державної нагороди при тім, що значна кількість народних обранців, які представляють народ України, вшановуючи пам'ять загиблої від катувань агресора журналістки – громадянки України, підтримала таке нагородження", - наголосив він.

Володимир Рощин також звернувся до Офісу Президента з проханням надати офіційну інформацію про те, коли саме були отримані й розглянуті подання Верховної Ради та Міністерства культури, чи вивчали їх у Департаменті державних нагород, та які висновки зробила Комісія з державних нагород і геральдики.

Крім того, він закликав надати копії протоколів засідань, експертних висновків та рішень, що стосуються нагородження його доньки.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.  

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти.  11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували в Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що від 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок. 

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної: воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

24 квітня 2025 року в Україну повернули тіло жінки. Пізніше стало відомо, що деякі внутрішні органи, зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї, були відсутні.

29 травня відбулася церемонія нагородження конкурсу "Честь професії 2025". Журналістці Вікторії Рощиній посмертно присудили відзнаку "За відданість професії за найтяжчих умов". 

На початку серпня президент України Володимир Зеленський відзначив Вікторію Рощину орденом Свободи. 

Пізніше Україна оголосила колишньому начальнику СІЗО №2 в місті Таганрог (Росія) підозру в жорстокому поводженні з журналісткою Вікторією Рощиною. 

У п’ятницю, 8 серпня, у Михайлівському соборі в Києві відбулася церемонія прощання з журналісткою Вікторією Рощиною.

Теги:
Новини
Україна
Росія
полонені
Війна з Росією
Герої України
Читайте також:
світ, міжнародний огляд
Автор Юрій Мартинович
5 жовтня, 2025 неділя
Атака РФ на Львів змусила НАТО діяти, а новий уряд Чехії створить проблеми Україні. Акценти світових ЗМІ 5 жовтня
Київ панорама
Автор Зіновія Воронович
2 жовтня, 2025 четвер
У Києві стало менше квартир та будинків, власники яких платять "податок на розкіш". З чим це пов'язано
Автор Михайло Самусь
5 жовтня, 2025 неділя
Навіщо б'ють по російських корветах на Онезі
Київ
+11.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 48.1
    Продаж 48.75
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
6 жовтня
16:04
OPINION
Стратегія Навальної: "Ми не винні"
15:20
пологовий будинок загорівся у Сумах
У Сумах унаслідок російського удару загорівся пологовий будинок
15:00
Записував голос українського народу та надихнув Івасюка на "Червону руту": минає 99 річниця від смерті етнографа Володимира Гнатюка
14:06
OPINION
Війна на виснаження. 2025 - ?
13:31
Ексклюзив
крилата ракета "Фламінго"
"Фламінго" не єдина ракета, яка застосовується по РФ на відстань понад 1000 км, - нардеп Чернєв
13:30
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Кремль урізає фінансування "відбудови" тимчасово окупованих територій
13:21
Роберт Фіцо
Метою словацького уряду не є поразка Росії, - Фіцо
13:05
СБУ викрила в ЄС 16-річного агента РФ, який вербував підлітків для організації терактів в Україні
12:58
Порошенко суд
У Касаційній палаті Верховного суду продовжили розглядати справу щодо санкцій проти Петра Порошенка
12:19
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії стабільно високе, через атаки РФ є знеструмлення: стан енергосистеми 6 жовтня
12:03
Партнерський матеріал
Відданість професії: як команда "Аптеки 9-1-1" щодня рятує життя на Харківщині
12:03
Що відбувається на ЗАЕС
12:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
"Під час війни ми маємо робити і на своєму місці, і в плюс": актор Гнатковський про свою волонтерську діяльність
11:56
Володимир Зеленський
Україна готує нові санкції проти компаній у США та Європі, які допомагають Росії та її війні, - Зеленський
11:50
Ексклюзив
Андрей Бабіш
Не є очевидним: дипломат Коваль щодо призначення Бабіша прем'єр-міністром Чехії після парламентських виборів
11:10
Україна та Молдова мають спільний і синхронний шлях до членства в ЄС, - Сибіга
10:54
Ексклюзив
Київ без світла, блекаут
Перебої з електрикою цієї зими можуть бути, але блекаут навряд чи загрожує, - експерт з енергоефективності Павлюк
10:48
Фрідріх Мерц
Мерц припустив, що Росія причетна до дронів, які фіксували над Німеччиною
10:25
дрон, безпілотник ЗСУ
Міноборони РФ заявило, що вночі українська армія атакувала Росію 251 БПЛА
10:13
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 6 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:04
Ексклюзив
Грузія, протести
У Грузії готові виходити на протести протягом тижнів і місяців, скільки знадобиться для досягнення мети, - міжнародник Іналішвілі
10:02
OPINION
Чи може Європа уникнути війни з Російською Федерацією?
09:58
Оновлено
В окупованій Феодосії палає нафтобаза, у Севастополі, Євпаторії та Новофедорівці вибухи, на АЗС відсутній бензин
09:51
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Зеленський добивається другого президентського терміну і тисячі кубинських найманців воюють в Україні. Акценти світових ЗМІ 6 жовтня
09:50
молодіжна збірна України, Україна U20
Україна дізналась суперника в 1/8 фіналу молодіжного ЧС з футболу
09:43
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
Під атаку потрапила ТЕЦ у Брянській області, Білгород залишився без води і світла
09:38
Ексклюзив
Український Крим під російською окупацією
Крим - вікно знищення російських комплексів ППО, - Лакійчук
09:22
OpenAI
OpenAI співпрацюватиме з власниками авторських прав і блокуватиме персонажів у разі скарги
08:28
Ексклюзив
Це невипадковість: генерал Романенко щодо розвідувальних супутників Китаю над Львовом під час атаки 5 жовтня
08:13
Інфографіка
Дмитро Різник, Шахтар, УПЛ
УПЛ: який вигляд має таблиця після розгромної поразки "Шахтаря" проти ЛНЗ
08:03
OPINION
Атака на Львів. Чому б не використати Литовсько-польсько-українську бригаду
08:00
Ексклюзив
Олексій Гнатковський
Гнатковський: Українець - це інформаційна гігієна, вироблення смаку, почуття власної гідності та інтелектуальний розвиток
07:46
втрати росіян
За добу Росія втратила 1090 окупантів, 5 танків і 18 артсистем
07:30
Аналітика
Міста тонуть, а впливові політики заперечують зміни: чому кліматичний скептицизм небезпечний. Пояснюємо
06:26
У Росії низка аеропортів зупинила роботу для "гарантування безпеки"
05:51
У Сирії завершилися перші після падіння режиму Асада вибори
05:28
барельєф Сталіна у метро Москви
Кремль реабілітує сталінські репресії, а інформацію з архівів про їхніх жертв визнає загрозою нацбезпеці, - розвідка
01:52
В'ячеслав Леонтьєв за часів свого головування у видавництві ЦК КПРС "Правда"
У Москві знову випав з вікна важливий чиновник: цього разу ексдиректор видавництва ЦК КПРС
01:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакує Україну безпілотниками: у Харкові пролунали вибухи, є постраждалі
01:08
Юрій Касьянов
Касьянов каже, що розформовують його роту дронарів-прикордонників, які б'ють вглиб РФ. Бровді запрошує їх до СБС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV