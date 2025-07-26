Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Десятки депутатів від "Слуги народу" можуть не проголосувати за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП, - FT

Десятки депутатів від "Слуги народу" можуть не проголосувати за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП, - FT

Марія Науменко
26 липня, 2025 субота
15:19
Суспільство НАБУ та САП

Десятки народних депутатів від партії "Слуга народу" висловили сумніви щодо голосування за законопроєкт, покликаний відновити незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП)

Зміст

Про це пише Financial Times.

Основною причиною такої позиції є побоювання, що відновлені повноваження цих органів можуть бути використані прокурорами для помсти проти них.

За словами трьох людей, наближених до Зеленського, близько 70 депутатів "Слуги народу" висловили своє незадоволення новою законодавчою ініціативою.

Джерела FT також повідомили, що деякі з них розглядають можливість складання своїх мандатів, аби не голосувати за новий законопроєкт.

"Люди бояться бути несправедливо притягнутими до відповідальності в якості помсти", — заявив один із топ-менеджерів парламентської фракції Зеленського.

Читайте також: Питання не в НАБУ чи САП, це лише стало поштовхом до мітингів, - політолог Кошель

Водночас один зі співрозмовників видання заявив, що багато людей побоюються, що САП та її партнерська агенція Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочнуть кримінальні розслідування щодо них. Правоохоронець, обізнаний з роботою НАБУ, зазначив, що вже розпочато розслідування, до яких причетні діючі депутати.

Лідер фракції та високопосадовець заявили, що побоювання щодо помсти виникли після публікації інтерв'ю з головою Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименко.

У четвер, 24 липня, в ефірі українського громадського телеканалу "Суспільне" Олександр Клименко заявив, що його відомство "збирає всю інформацію" про обставини появи оригінального законопроєкту та перебіг голосування за нього.

"Ми проаналізуємо всі ситуації, події, заяви, всі звинувачення, претензії проти нас. До найдрібніших деталей, — заявив він. — Ми відтворимо хронологію подій секунда за секундою і надамо аналіз усього цього".

Читайте також: Кривонос: Якщо закон про поновлення незалежності НАБУ і САП ухвалять, атаки продовжаться

Проте, у п'ятницю в заяві для Financial Times Клименко спробував розвіяти ці побоювання, наголосивши, що "тільки люди, причетні до корупційних схем, мають підстави боятися НАБУ і САП".

"Незалежність антикорупційних інституцій не є загрозою, а однією з ключових гарантій справедливості, верховенства права та подальшого демократичного розвитку України", – наголосив він.

У виданні зазначили, що протидія з боку депутатів від "Слуги народу" може поставити під загрозу зусилля президента України Володимира Зеленського, спрямовані на скасування скандального закону.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у п'ятницю, 25 липня, заявив, що новий законопроєкт буде розглянуто під час сесії 31 липня. Однак, з огляду на  сумніви щодо достатньої підтримки серед депутатів, його розгляд може бути відкладено або навіть перенесено на період, коли у сесійній залі буде недостатньо голосів для його ухвалення.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський  підписав  законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
політика
корупція в Україні
НАБУ
Слуга народу
Читайте також:
Юрій Луценко
Автор Оксана Ліховід
24 липня, 2025 четвер
Офіс президента дізнався, що квартира співвласника "Кварталу 95" Міндіча перебувала під прослуховуванням: Луценко про скандал з НАБУ й САП
ЗРК Patriot
Автор Ірена Моляр
25 липня, 2025 п'ятниця
Колосальні зрушення: небо України буде прикрите, - Снєгирьов
Автор Зіновія Воронович
24 липня, 2025 четвер
"Коли бачу пляшку води за 76 грн і пляшку олії за 70, – хочеться плакати": голова Укроліяпром про урожай, ціни та "історичні" мита
Київ
+28.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.5
    Купівля 41.5
    Продаж 41.98
  • EUR
    Купівля 48.7
    Продаж 49.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
26 липня
16:20
Ексклюзив
Ільхам Алієв
Всі попередні стосунки між Москвою і Баку поставлені під загрозу, - російський опозиціонер Морозов
16:19
Дорогою до навчального центру мобілізований вже є військовослужбовцем й за втечу передбачено до 10 років в'язниці: пояснення від ТЦК
16:03
OPINION
Україна ніколи не була і ніколи не буде "моно". Вона завжди "стерео"
15:50
Огляд
Шахтар, Кевін, Ліга Європи
Ультиматум для Усика та вогняна перемога "Шахтаря" у Туреччині: огляд новин українського спорту за тиждень
15:48
Дональд Туск
За оцінками НАТО, Росія готується напасти на Польщу у 2027 році, - Туск
15:23
Джефф Безос
Безос завершив масштабний продаж акцій Amazon, отримавши $5,7 млрд прибутку
15:05
Росіяни вдруге за 2 дні поцілили по будівлі Сумської ОВА
14:59
ГУР представило українським та іноземним дипломатам докази постачання західних компонентів для виробництва російської зброї
14:19
"Єдині новини"
Нацполіція почала розслідувати можливу цензуру у "телемарафоні", - Ірина Геращенко
14:05
OPINION
Нарешті ми маємо молоде покоління, що відчуває цінність держави й інституцій
14:02
Україна повернула дітей з ТОТ
Україна повернула 18-річну дівчину з Маріуполя, яка була змушена виїхати до РФ у 2022 році
13:22
спека
Спека до 40 °C і грозові дощі: Наталка Діденко розповіла, яка погода пануватиме в Україні найближчими днями
13:09
шахед
РФ активно розбудовує завод з виробництва "шахедів" в Алабузі , - CNN
12:48
Володимир Зеленський
Стримуємо ворога на Сумщині та Донеччині, нарощуємо дрони, готуємо нові санкції: Зеленський підсумував доповіді військового керівництва
12:31
Кір Стармер
Стармер заявив, що Британія визнає Палестину лише в рамках мирної угоди
12:05
OPINION
Для українців розділення влади — майже екзистенційна необхідність
11:52
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі
Тема дронів-перехоплювачів дуже заполітизована і, ймовірно, має фінансових лобістів, - авіаційний експерт Хазан
11:45
Ексклюзив
Москва. Кремль
Відповідь на масштабну ескалацію Кремля буде, - російський опозиціонер Морозов
11:41
Оновлено
Війна з Росією, безпілотник, ППО
Дрони СБУ уразили завод "Сигнал" у російському Ставрополі, який виробляє радіоелектроніку для армії РФ
11:39
Китай пропонує створити глобальну організацію для співпраці у сфері штучного інтелекту
11:21
Максим Казбан
Командир бригади "Лють" Максим Казбан отримав звання Героя України посмертно
10:51
Державне бюро розслідувань ДБР
З початку року ДБР розслідувало понад 4 тис. корупційних проваджень
10:48
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Росіяни вдарили по скупченню людей у Херсоні, яке організувала влада, - депутатка Погомій
10:45
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
Лукашенко знову використовує мігрантів як інструмент тиску на ЄС, - Служба зовнішньої розвідки
10:28
Оновлено
Наслідки атаки на Дніпро 26 липня
РФ атакувала Україну БПЛА, ракетами та КАБами: у Дніпрі загинули троє людей, у Харкові є постраждалі, на Сумщині і Запоріжжі - руйнування
10:13
OPINION
Знищення антикорупційної системи — це знищення європейського майбутнього
10:07
OPINION
На Банковій не розуміють молоді на площах
10:04
ЗСУ, ППО
Сили ППО за ніч ліквідували 200 з 235 ворожих повітряних цілей
09:45
Ексклюзив
Акція проти законопроєкту, що обмежує НАБУ та САП
Питання не в НАБУ чи САП, це лише стало поштовхом до мітингів, - політолог Кошель
09:07
Ексклюзив
безпілотник
Ходжес: Україна може стати першою країною, яка розробить ефективну стратегію протидії ворожим дронам
08:58
Дональд Трамп
Трамп під час візиту до Шотландії заявив, що імміграція "вбиває Європу"
08:46
Голова НАБУ Семен Кривонос
Кривонос: Якщо закон про поновлення незалежності НАБУ і САП ухвалять, атаки продовжаться
08:40
прапор, Євросоюз
Законодавці ЄС прагнуть прискорити відмову від російського газу, - Reuters
08:30
Ексклюзив
НАТО
Країни Європи правильно готуються до можливого розширення війни з боку РФ, - опозиційний експерт Морозов
08:26
Загартований дух, рядові Фортуни й вихід з депресії - 5 книг про життя, яке нас чекає
08:12
Оновлено
ЗСУ
Упродовж доби на фронті відбувся 191 бій: найбільшу кількість атак росіян зафіксували на Покровському напрямку
08:02
OPINION
Закон про НАБУ: повернення до status-quo
07:44
Огляд
наземний роботизований комплекс "Лютік"
Всюдихід без водія, що рятує життя воїнам: що відомо про українського робота "Лютіка"
06:58
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1080 окупантів
06:35
NASA звільнить майже 4 тис. висококваліфікованих працівників
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV