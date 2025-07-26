Десятки депутатів від "Слуги народу" можуть не проголосувати за закон про відновлення незалежності НАБУ та САП, - FT

Про це пише Financial Times.

Основною причиною такої позиції є побоювання, що відновлені повноваження цих органів можуть бути використані прокурорами для помсти проти них.

За словами трьох людей, наближених до Зеленського, близько 70 депутатів "Слуги народу" висловили своє незадоволення новою законодавчою ініціативою.

Джерела FT також повідомили, що деякі з них розглядають можливість складання своїх мандатів, аби не голосувати за новий законопроєкт.

"Люди бояться бути несправедливо притягнутими до відповідальності в якості помсти", — заявив один із топ-менеджерів парламентської фракції Зеленського.

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Водночас один зі співрозмовників видання заявив, що багато людей побоюються, що САП та її партнерська агенція Національне антикорупційне бюро (НАБУ) розпочнуть кримінальні розслідування щодо них. Правоохоронець, обізнаний з роботою НАБУ, зазначив, що вже розпочато розслідування, до яких причетні діючі депутати.

Лідер фракції та високопосадовець заявили, що побоювання щодо помсти виникли після публікації інтерв'ю з головою Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) Олександром Клименко.

У четвер, 24 липня, в ефірі українського громадського телеканалу "Суспільне" Олександр Клименко заявив, що його відомство "збирає всю інформацію" про обставини появи оригінального законопроєкту та перебіг голосування за нього.

"Ми проаналізуємо всі ситуації, події, заяви, всі звинувачення, претензії проти нас. До найдрібніших деталей, — заявив він. — Ми відтворимо хронологію подій секунда за секундою і надамо аналіз усього цього".

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Проте, у п'ятницю в заяві для Financial Times Клименко спробував розвіяти ці побоювання, наголосивши, що "тільки люди, причетні до корупційних схем, мають підстави боятися НАБУ і САП".

"Незалежність антикорупційних інституцій не є загрозою, а однією з ключових гарантій справедливості, верховенства права та подальшого демократичного розвитку України", – наголосив він.

У виданні зазначили, що протидія з боку депутатів від "Слуги народу" може поставити під загрозу зусилля президента України Володимира Зеленського, спрямовані на скасування скандального закону.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук у п'ятницю, 25 липня, заявив, що новий законопроєкт буде розглянуто під час сесії 31 липня. Однак, з огляду на сумніви щодо достатньої підтримки серед депутатів, його розгляд може бути відкладено або навіть перенесено на період, коли у сесійній залі буде недостатньо голосів для його ухвалення.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Верховна Рада розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ та САП 31 липня.