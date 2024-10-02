До Умані на святкування Рош га-Шана не змогли прибути 14 тис. хасидів через обстріл Ізраїлю
На святкування єврейського нового року Рош га-Шана, який відзначають 2-4 жовтня, до Умані прибули понад 30 тис. хасидів, однак деякі охочі не змогли приїхати через масований обстріл Ізраїлю Іраном ввечері 1 жовтня
Про це пише Об'єднана єврейська община в Україні.
Станом на ранок 2 жовтня в Умані налічувалося понад 30 тис. паломників.
Водночас зазначається, що на святкування Рош га-Шана не змогли прибути понад 14 тис. хасидів, зокрема, через обстріл Ізраїлю, внаслідок чого закрили повітряний простір та скасували авіарейси.
Що відомо
У Держетнополітики 13 вересня заявили, що в Умані готові прийняти паломників, але "стовідсоткову безпеку" не гарантують. Вже 18 вересня стало відомо, що до Умані на святкування Рош га-Шана прибули до пів тисячі хасидів.
З 23 вересня в Умані ввели особливий режим вʼїзду та виїзду, а також пересування містом. 27 вересня до Умані прибули ізраїльські поліцейські, аби допомагати українським колегам підтримувати правопорядок на час святкування Рош га-Шана.
Українська влада очікує, що на святкування Рош га-Шана до Умані загалом прибуде до 30 тисяч паломників-хасидів з Ізраїлю.
Станом на 1 жовтня до Умані прибули понад 14 тис. паломників-хасидів.
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