До Умані на святкування Рош га-Шана не змогли прибути 14 тис. хасидів через обстріл Ізраїлю

Про це пише Об'єднана єврейська община в Україні.

Станом на ранок 2 жовтня в Умані налічувалося понад 30 тис. паломників.

Водночас зазначається, що на святкування Рош га-Шана не змогли прибути понад 14 тис. хасидів, зокрема, через обстріл Ізраїлю, внаслідок чого закрили повітряний простір та скасували авіарейси.

Що відомо

У Держетнополітики 13 вересня заявили, що в Умані готові прийняти паломників, але "стовідсоткову безпеку" не гарантують. Вже 18 вересня стало відомо, що до Умані на святкування Рош га-Шана прибули до пів тисячі хасидів.

З 23 вересня в Умані ввели особливий режим вʼїзду та виїзду, а також пересування містом. 27 вересня до Умані прибули ізраїльські поліцейські, аби допомагати українським колегам підтримувати правопорядок на час святкування Рош га-Шана.

Українська влада очікує, що на святкування Рош га-Шана до Умані загалом прибуде до 30 тисяч паломників-хасидів з Ізраїлю.

Станом на 1 жовтня до Умані прибули понад 14 тис. паломників-хасидів.