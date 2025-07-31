"Голосуйте!": у Києві біля блокпоста ВРУ відбувається акція за повернення повноважень НАБУ і САП

Про це інформує кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Біля блокпоста Верховної Ради України зібралося близько сотні людей, які прагнуть підписання законопроєкту №13533 щодо відновлення незалежності НАБУ й САП. Вони скандують: "Голосуйте!", "Незалежність для НАБУ і САП".

Мітингувальники очікують від влади виправлення своїх помилок шляхом прийняття нового законопроєкту.

Біля мітингувальників також помітили народних депутатів України Володимира Вʼятровича і Миколу Княжицького.

Вʼятрович зазначив, що очікує, що за законопроєкт №13533 проголосують. Втім, за його словами, наразі вимогу щодо трансляції з цього засідання не задовольнили з міркувань безпеки.

"Мені здається, що це черговий приклад того, знаєте, коли війною, на жаль, прикриваються дуже ганебні речі. От і я не бачу жодних виправдань щодо того, щоб люди, які тут люди, які по всій Україні настільки стурбовані тим, що сталося з ухваленням цього ганебного закону, не мали права бачити, як він ухвалювався", - сказав нардеп.

Він вважає, що акції за незалежність НАБУ і САП, які пройшли по усій Україні важливі, оскільки показують, що людям не байдуже, що відбувається в країні. Крім того, вони впливають на те, як сприймають Україну у світі.

Княжицький теж підкреслив, що протести впливають на те, що Україну помічають західні країни.

"Якщо ми не приймемо цього закону, то очевидно, що ми будемо мати проблеми з фінансуванням і з європейською інтеграцією, а отже, з нашою безпекою. Тому для того, щоб вижити, ми повинні очевидно цей закон ухвалити й прийняти. Тож будемо голосувати за це", - прокоментував він.

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

Верховна Рада України розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 липня.