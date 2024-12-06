"Із 2,5 млн - 417 нештатних спрацювань": очільник Мінстратегпрому Сметанін сказав, що не так із виробленими для ЗСУ мінами

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Хочу наголосити, що до повномасштабного вторгнення Україна не виробляла досі боєприпасів. У 2022 році ми з вами зробили 50 тисяч. Цього року ми робимо 2,5 мільйона боєприпасів. Відповідно до звітів, які надійшли від військових частин Сил оборони, кількість нештатних відпрацювань 120-мм мін становить 417 нештатних спрацювань. З мільйонів всього 417 нештатних спрацювань", - зазначив Сметанін.

Він повідомив, що на заводі-виробнику провели перевірку та виявили недоліки, спричинені "нештатним спрацюванням пороху".

"Комісією у складі представників Міністерства стратегічних галузей промисловості України, Міноборони, заводу-виробника, Збройних Сил та СБУ була здійснена перевірка на заводі-виробнику, складено акт щодо невідповідності поставленої продукції Міністерству оборони, виявлено недоліки, які були спричинені нештатним спрацюванням пороху, який був закуплений за кордоном", - розповів очільник Мінстратегпрому.

За його словами, для виготовлення цих боєприпасів застосовували порох, який із 1985 року використовують країни НАТО у виробництві мін калібру 81–120 мм.

"Отак у процесі експлуатації порох змінив свої властивості, став працювати нештатно. Вжито всі необхідні міри", - резюмував Герман Сметанін.

Що відомо про постачання неякісних мін до ЗСУ

Журналіст Юрій Бутусов 20 листопада заявив, що українським бійцям на фронт поставили партію неякісних мін, що були виготовлені Укроборонпромом.

Згодом 26 листопада в Міністерстві оборони України заявили, що розслідують постачання неякісних 120-міліметрових мін українському війську. Водночас ДБР розпочало кримінальне провадження.

Попередні результати розслідування міжвідомчої комісії показали, що серед можливих дефектів у мін можуть бути неякісні порохові заряди або порушення умов зберігання боєприпасів, яке призвело до їхнього пошкодження.

Згодом Член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Федір Веніславський заявив, що всю партію неякісних мін, які потрапили в українське військо, уже повернули на склади виробників, які за власний кошт мають виготовити нові боєприпаси.

Під час перевірки боєприпасів, поставлених до Сил оборони, виявили близько 24 тис. неякісних мін, що підлягають поверненню.

У вівторок, 3 грудня, Верховна Рада проголосувала за виклик для доповіді міністра оборони Рустема Умєрова.

Генерал-майор запасу ЗСУ, політичний та військовий діяч, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020) Сергій Кривонос зазначив, що Україна втратила не одну сотню людей через такі злочини.