"Хтось на найвищих щаблях влади зумисне торпедує мобілізацію у ЗСУ", - політик Омелян
Банкова повинна припинити "ігри" з війною і військом. Потрібно пояснити людям, що мобілізація необхідна, але вона не зачепить усіх
Таку думку висловив політик, дипломат, міністр інфраструктури України (2016-2019), військовослужбовець ЗСУ Володимир Омелян у етері телеканалу "Еспресо".
"Я на 99% переконаний, що хтось на найвищий щаблях влади зумисне торпедує мобілізацію у ЗСУ. Спершу вступ у Збройні Сили України це трагедія. Все подається так, що це якась інша армія боронить Україну окремо від держави і суспільства. Далі починається суцільна "гра в імітацію"", - зазначив він.
Якби в Уряду, Верховного командувача, парламенту, справді було бажання покращити правила мобілізації шляхом нового Закону, це можна було б зробити за декілька днів. А сьогодні цей процес просто викинутий з неправильним висвітленням ЗМІ суспільству, - вважає політик.
"Я дуже сподіваюсь, що урядовці і банкова схаменуться, припинять ці "ігри" з війною, військом і спокійно пояснять людям, що мобілізація є необхідна, але вона не зачепить усіх. Це стосується лише декількох % людей чоловічої статі, від населення України. Після цього потрібно спокійно, фахово, без "диких сцен" у публічних місцях призивати до війська тих, які потрібні. А далі питання їхнього навчання, оснащення сучасною українською зброєю і завдання поразки ворогу. Насправді все дуже просто, якщо є бажання, а цього я не бачу", - резюмував Омелян.
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