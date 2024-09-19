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Користувачі Kyivstar повідомляють про проблеми зі зв'язком

Катерина Єсікова
19 вересня, 2024 четвер
10:08
Суспільство Збій у Kyivstar

Уранці четверга, 19 вересня, користувачі мобільного оператора Kyivstar почали масово жалітися на проблеми зі зв'язком

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.

У коментарях до останньої публікації Kyivstar користувачі почали писати коментарі про нібито проблеми зі зв'язком. 

Натомість пресслужба мобільного зв'язку під кожним коментарем відповідала: "Перепрошуємо за тимчасові незручності, займаємося перевіркою причини складнощів".

Зауважимо, що у компанії не коментували проблеми у роботі.

Хакерська атака на "Київстар" у 2023 році: що відомо

Уранці 12 грудня 2023 року через збій у користувачів Kyivstar зник мобільний зв'язок та інтернет. Компанія назвала причиною збою потужну кібератаку. 

У Службі безпеки України повідомили, що відкрили кримінальне провадження за фактом кібератаки на оператор мобільного зв'язку "Київстар". 

Пізніше відповідальність за кібератаку на Kyivstar взяли на себе російські хакери з групи "Солнцепек". За словами Головного управління розвідки Міноборони України, російська кібератака була спрямована проти цивільних і не мала впливу на Сили оборони.

Вже 13 грудня у користувачів Kyivstar почав з'являтися мобільний зв'язок. Заступник голови НБУ Олексій Шабан закликав банки розглянути можливість використання резервних каналів зв'язку, оскільки збій роботи оператора призвів до проблем із POS-терміналами торговельних мереж.

15 грудня у "Київстарі" відновили мобільний зв'язок та роботу LTE у деяких регіонах, а пізніше мобільний інтернет став доступний на всій підконтрольній Україні території.

Пізніше, 18 грудня, мобільний оператор відновив послугу SMS для своїх абонентів. На час ліквідації наслідків хакерської атаки компанія зробила безкоштовним доступ до "Київстар ТБ" для усіх користувачів.

Теги:
Україна
Технології
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