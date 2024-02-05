Менеджмент вирішення питання не подобається: ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ Риженко про можливу заміну Залужного

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо заміни головкома, маю дві думки. Перша – верховний головнокомандувач призначав головкома ЗСУ, тобто людину, яку він особисто обирав і має їй повністю довіряти. Тут мова про суб'єкт відносин якраз верховного головнокомандувача з головкомом, а всі розбіжності, які виникають, не можуть виходити за межі розмов цих двох людей. Вони обидва є стратегічними лідерами", - зауважив ексзаступник начальника штабу ВМС ЗСУ.

За його словами, ці всі балачки деморалізують як військових, так і цивільне населення. Крім того, зараз напружена ситуація на фронті.

"Менеджмент вирішення цього питання, хоча це цілком можливо, мені дуже не подобається. На мою думку, ситуація, яка склалася, зіпсує наш внутрішній і зовнішній імідж. По-друге, є питання компетентності. Військовим треба довіряти у військовій справі, а іноді політичні бажання та забаганки складно реалізувати, тим більше ми бачимо, який у нас серйозний противник. Компетентність – питання №1, її дуже не вистачає. Сподіваюся, що зараз багато людей спілкуються з президентом - і його помічники, і закордонні колеги, тому думаю, що сам час зараз дуже незручний, але верховному головнокомандувачу приймати рішення. Від цього буде залежати реально майбутнє та доля нашої держави", - резюмував Андрій Риженко.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

В інтерв'ю телеканалу Rai 1 президент України Володимир Зеленський підтвердив, що розмірковує замінити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного