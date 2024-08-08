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На відновлення пошкодженої ударом РФ будівлі потрібно щонайменше 9 місяців, - гендиректор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Охматдиту

Юлія Лаврук
8 серпня, 2024 четвер
14:35
Суспільство

Генеральний директор Центру дитячої кардіології та кардіохірургії Охматдиту Ілля Ємець розповів, що на відновлення пошкодженої ворожим ударом будівлі потрібно щонайменше 9 місяців

Зміст

Про це він сказав під час пресконференції, передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

Місяць тому, 8 липня, Центр дитячої кардіології та кардіохірургії, дитячий корпус якого знаходиться на території Охматдиту, зазнав значних ушкоджень через атаку РФ.

Зазначається, що повністю зруйноване операційні та реанімація Центру. За словами Ємця, значних пошкоджень зазнала вся будівля, на відновлення якої, потрібно щонайменше 9 місяців. 

"Ми одразу створили штаб по ліквідації наслідків російської атаки. МОЗ не забуло, що наш заклад окрема юридична установа, хоч ми мовчали, бо Охматдит постраждав більше. І нас також включили в допомогу від держави", - зазначив Ємець.

Також, за його словами, 42 мільйони гривень надав Червоний Хрест, який нині відновлює операційні. Гендиректор Центру дитячої кардіології зазначив, що медична установа дуже сподівається ще й на допомогу благодійників.

Що відомо про атаку на Охматдит

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. Зазначається, що на місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Наступного дня аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершили, повідомлялося про двох загиблих і 32 поранених. Однак 10 липня стало відомо, що в лікарні помер хлопчик, який на момент атаки перебував у реанімації. Уранці 12 липня у Києві помер 7-річний хлопчик з Прикарпаття, який був у Охматдиті під час російської атаки.

Очільник уряду Денис Шмигаль повідомив, що ЮНІСЕФ виділить фінансову допомогу родинам, які постраждали від атаки на Охматдит. Також він сказав, що держава повністю відбудує лікарню.

16 липня генеральний директор Охматдиту Володимир Жовнір спрогнозував, що лікарня, ймовірно, зможе повністю відновити роботу не менш ніж за пів року.

23 липня Охматдит оголосив тендер на відновлення будівлі після руйнувань, спричинених російським ракетним ударом 8 липня. Проте, через скандал з відбудовою, Віктор Ляшко заявив, що попередній тендер скасують, а новий проведуть через ProZorro із залученням ревізійно-наглядової ради. 

Теги:
Україна
Війна з Росією
новини Києва
ракетний удар
відбудова України
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