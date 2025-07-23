Наступними будуть журналісти й критики, влада буде намагатись виграти наступні вибори, - голова правління Фундації DEJURE Жернаков

Таку думку в етері Еспресо висловив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

"Ми можемо піти інституційним шляхом і перелічувати абревіатури інституцій, які далі впадуть під цим "удосконаленням" Верховної Ради й Офісу президента. ВАКС дуже ймовірно узалежнять, всі історії з міжнародними експертами будуть помножені на нуль в той чи інший спосіб. Те, що Юлія Тимошенко вчора у Верховній Раді заявляла, що ми нарешті позбулись гніту ось всіх цих міжнародників-антикорупціонерів і т.д. Її ж депутати разом зі "Слугами народу" та ОПЗЖ є подавачами до Конституційного суду про скасування всіх міжнародних експертів у усіх комісіях. Тому, я гадаю, що це в той чи інший спосіб зараз буде реалізовуватись. Далі буде розворот інших реформ в центрі нашої європейської інтеграції. Зокрема, Конституційний суд, Вища рада правосуддя і т.д. До речі, вчора було непомічено ще одне голосування. Вчора у Вищій раді правосуддя за фактичне створення комісії, де будуть присутні представники Медведчука, генерального прокурора та нереформованої Ради суддів замість комісії із міжнародних представників", - пояснив Жернаков.

Експерт переконаний, що політична влада може вдатись до фальсифікацій на наступних виборах, якщо розумітиме, що програє їх.

"Втім, мені більше імпонує аналіз колег з Центру протидії корупції. Вони заявляють, що наступними будуть журналісти й будь-які критики влади. Адже, влада захоче закрити рота будь-яким критикам, щоб виграти вибори, коли вони будуть. Якщо ж вони побачать, що вибори виграти не можна, то спробують їх сфальсифікувати, Ми це проходили, але чомусь люди, яким не вдалося це тоді, вірять, що можуть провернути це зараз", - підсумував він.

Що передувало

Нагадаємо, 22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору.

Дані у картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Йдеться про законопроєкт № 12414 про зміни до Кримінального кодексу. До нього хочуть включити правки, які наділять генпрокурора повноваженнями:

забирати справи в НАБУ та доручати розслідування іншим органам;

бути фактичним керівником САП і передоручати повноваження прокурора САП іншим прокурорам;

надавати детективам НАБУ обов’язкові письмові вказівки;

самостійно закривати справи за підозрою щодо топчиновників.

Також правки обмежать діяльність САП, а саме прокурори САП не зможуть у певних випадках визначати підслідність НАБУ; керівник САП не зможе вирішувати спори про підслідність у справах, що може розслідувати НАБУ, та не матиме повноважень щодо зміни апеляційних та касаційних скарг, внесених прокурорами САП.

Зокрема, президент після підписання заявив, що НАБУ і САП продовжать роботу, а генеральний прокурор налаштований на забезпечення реальної невідворотності покарання.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження антикорупційних органів.

