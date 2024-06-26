Найбільше довіру до Зеленського руйнує поведінка його оточення, - політолог Цибулько

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Справу Тищенка замнуть до кінця каденції президента Зеленського. Насправді ніщо так не руйнує довіру до Зеленського, як поведінка його оточення. І Володимир Олександрович це вже ніяк не виправить. Довіра західних партнерів до Зеленського просто сиплеться на очах. Скільки б там Зеленський та Єрмак не розповідали про кількість країн, які доєднались до Саміту миру, відновити довіру до їхніх дій вже вкрай складно. Цей саміт мав би ефект, якби до нього приєднався Джо Байден. Втім, як бачимо, президент США не хоче мати нічого спільного з Зеленським та його оточенням", - пояснив Цибулько.

Політолог зауважив, що Дональд Трамп теж не проявляє великих симпатій до Володимира Зеленського.

"Те ж саме проглядається в заявах Трампа. Коли він чує прізвище нашого президента, то його просто тіпає. Тепер уявіть, що він стане наступним президентом США. Не думаю, що Зеленський довго протримається на посаді президента за такого сценарію. Звісно, що це має вирішувати народ України, втім, допомога США, яка є ключовою для нас, може просто зупинитись", - додав він.

Що відомо про скандал із Тищенком

20 червня у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина (Павлова). На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка з нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції.

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Очільник МВС України Ігор Клименко прокоментував напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.

Згодом, після службового розслідування з правоохоронних органів звільнили поліцейського, який був поруч із Тищенком під час інциденту з колишнім військовим.

25 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця.

Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками.