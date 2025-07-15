Не буває навпаки, що спочатку ініціювання, а потім ухвалення рішення про відставку уряду, - юрист Магера

Про це розповів юрист, експерт Центру політико-правових реформ Андрій Магера в етері Еспресо.

"Конституція України передбачає певні особливості під час дії воєнного стану, але ці особливості не стосуються формування Кабінету Міністрів і діяльності Кабінету Міністрів. Тому що Кабінет Міністрів - це призначуваний орган державної влади, на відміну від Верховної Ради чи президента, які обираються виборцями, тобто на загальних виборах. І якщо ми говоримо про Кабінет Міністрів України, то існують спочатку підстави припинення повноважень, а потім процедура формування нового складу уряду, а не навпаки. Ось не буває навпаки, спочатку ініціювання, а потім ухвалення рішення про відставку уряду Кабінету Міністрів України", - сказав він.

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Андрій Магера зауважив, що відставка прем'єр-міністра України згідно з Конституцією тягне за собою автоматичну відставку всього складу Кабінету Міністрів.

І цей момент буде запускати процедуру формування нового складу уряду.

"Але, якщо Україна прагне бути членом Європейського Союзу і мати не лише владу обрану на виборах, але і відповідальну, тобто яка відповідає за свої дії у політичному плані, безумовно, прем'єр-міністр мав би на засідання Верховної Ради України прийти та прозвітувати за всі попередні п'ять років діяльності цього уряду. Що було зроблено хорошого, що було зроблено поганого. Так принаймні полягає сенс відповідальної політики в країнах Європейського Союзу. А далі, безумовно, йде процедура. За Конституцією парламентська фракція, яка має права парламентської коаліції, простіше кажучи, фракція партії "Слуги народу" має офіційно на своєму засіданні запропонувати президентові країни кандидатуру нового прем'єр-міністра. І вже президент вносить цю кандидатуру у Верховній Раді для призначення на посаду. Далі, наступний етап - президент пропонує дві кандидатури міністра оборони, закордонних справ з власної ініціативи, ні з ким він не зобов'язаний погоджувати ці кандидатури. А весь інший склад Кабміну, крім прем'єра, міністра закордонних справ, міністра оборони, персональний склад вносить прем'єр-міністр для призначення Верховної Ради України. Зрозуміло, після консультації з парламентською фракцією "Слуга народу", - додав експерт Центру політико-правових реформ.

Відставка Шмигаля та зміна уряду: що відомо

Про те, що найближчим часом звільнять прем'єр-міністра Дениса Шмигаля звільнять, в середині червня зазначав у кулуарах Верховної Ради народний депутат Ярослав Железняк. Він казав, що рішення про це вже ухвалили.

13 липня низка медіа написали, що новий уряд в Україні може з’явитися наступного тижня. Зокрема, посаду очільниці уряду пророкували чинній першій віцепрем’єр-міністерці та міністерці економіки Юлії Свириденко. Натомість, за даними джерел, Шмигаль може очолити Міністерство оборони в новому Кабміні замість Рустема Умєрова, якого нібито планують призначити на посаду посла України в США. Крім того, в новому складі уряду планують об'єднати деякі міністерства та здійснити загальний перерозподіл повноважень всередині уряду.

У понеділок, 14 липня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Юлією Свириденко і запропонував їй очолити уряд. Того самого дня Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зауважив, що досвід Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони України.

Володимир Зеленський 15 липня провів нараду з віцепрем'єркою Юлією Свириденко та главою Мінцифри Михайлом Федоровим. "Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців", - сказав він.

15 липня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав заяву про відставку.