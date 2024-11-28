Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Правозахисниця Денісова пояснила, як в Україні встановлюватимуть інвалідність без МСЕК
Ексклюзив

Правозахисниця Денісова пояснила, як в Україні встановлюватимуть інвалідність без МСЕК

Марина Клюєва
28 листопада, 2024 четвер
13:50
Суспільство МСЕК

Правозахисниця, очільниця Українського центру захисту прав людини Людмила Денісова пояснила, як відбуватиметься процедура встановлення інвалідності на період ліквідації МСЕК

Зміст

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

1З 1 січня 2025 року експертиза щодо встановлення інвалідності для повнолітніх осіб буде проводитись експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, до складу яких можуть входити лікарі, які мають право на теке оцінювання. Тобто замість окремих організацій МСЕК оцінювання будуть проводити команди лікарів-практиків на базі лікарень. Під кожен випадок обиратиметься команда за принципом випадкового добору відповідно до профілю справи. Індивідуальні дані лікарів та пацієнтів будуть приховані одні від одних до дня оцінювання. Планується створити Центр оцінювання функціонального стану осіб, який перевірятиме обгрунтованість рішень експертних команд та займатиметься справами, направленими на оскарження. Команда Центру складатиметься з лікарів різних закладів охорони здоров’я", - розповіла вона. 

Для людей, які мала пройти повторний огляд, і цей час припав на період ліквідації системи МСЕК, його буде продовжено на пів року.

"До 3 грудня 2024 року вже ці лікарні, де будуть такі оцінювання проводитись, керівником закладу потрібно визначити цей перелік лікарів та зробити наказ, затвердити цих лікарів, які будуть здійснювати вже з 1 січня цю роботу та адміністраторів, які будуть забезпечувати роботу команди. І тут важливо, що після 1 січня 2025 року документи для людей із безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними, для решти людей з інвалідністю чий повторний огляд якраз припадає на час реформування системи МСЕК, продовжується термін повторного огляду на 6 місяців. Усі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються. Для осіб, які під час воєнного стану не проходили встановлений повторний огляд, необхідно буде його пройти", - зазначида Людмила Денісова. 

Також, правозахисниця зауважила, що уряд рекомендував нацагентству з питань запобігання корупції включити лікарів, які мають право входити до складу експертних команд, до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Тобто вони стануть суб’єктами декларування.

"Для чоловіків призовного віку, тобто 25-60 років, яким була встановлена 2 чи 3 група інвалідності потрібно пройти з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Для решти - до 1 квітня 2026 року. Виключення становлять особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях та особи з важкими станами здоров’я за визначеним у цій постанові 1338 Кабінету міністрів переліком. Незалежно від дати прийняття рішення про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності продовжується на період проходження ними військової служби та ще на 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби або до дати проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Щодо встановлення інвалідності дітям, то наразі для дітей залишається чинна система. Дітям статус інвалідності призначається за рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я", - сказала Людмила Денісова.

Що передувало

ДБР 4 жовтня  викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи  Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому  Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії.

Верховна Рада України 20 листопада підтримала в першому читанні законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Теги:
Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
корупція в Україні
військові
Читайте також:
Автор Катерина Єсікова
27 листопада, 2024 середа
The Economist припустило кількість втрат серед українських військових, дослідивши відкриті джерела
Володимир Путін
Автор Тетяна Нижник
26 листопада, 2024 вiвторок
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
Михаїл Кавелашвілі
Автор Юлія Лаврук
27 листопада, 2024 середа
Партія влади обрала кандидата на пост президента Грузії
  • USD 41.44
    Купівля 41.44
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
28 листопада
15:17
безпілотник, дрон
У Фінляндії збудують завод з виробництва дронів для України та ЄС
15:11
Ексклюзив
Рустем Умєров
"Чому Умєров повертається з пустими руками?": військовий експерт Селезньов про візит міністра оборони до Сеула
15:08
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили дрони по Україні: ситуація вдень 28 листопада
14:58
Патріарх Кирил
"Християнам не страшний кінець світу": патріарх Кирил закликав росіян не боятися ядерної війни
14:55
Оновлено
розстріл українських полонених
Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі
14:47
Рінго Старр розповів, хто зіграє його в байопіку про The Beatles
14:42
Оновлено
ППО
Зафіксовано 12 влучань, масоване застосування РФ ракет та дронів часто перевищує кількість засобів прикриття, - Повітряні Сили
14:28
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:13
Нідерланди передали Україні три пускові установки Patriot
14:08
зерно, зернова угода
Українським морським коридором перевезли понад 85 млн тонн вантажів
14:02
Ексклюзив
Бугурт
"Відчуття причетності до чогось значущого": ветеран війни Парфентьєв про бугуртний спорт як спосіб реабілітації
14:01
OPINION
Трамп та сценарії для України
13:52
Грузія протести
Європарламент не визнав парламентських виборів у Грузії та закликав призначити нові
13:45
"Гвардії наступу" передали вилучені вилучені автомобілі, зброю та боєприпаси
Постачання бракованих боєприпасів до ЗСУ: під час перевірки виявлено близько 24 тис. неякісних мін
13:43
Воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині
У Часовому Яру і Кураховому понад 920 людей відмовилися від евакуації, - речник ОСУВ "Хортиця" Волошин
13:30
Ексклюзив
Кіт Келлог
"Стримано-оптимістичні": військовослужбовець ЗСУ Варченко про очікування від адміністрації Трампа та спецпредставника по Україні Келлога
13:19
Оновлено
електроенергія, відключення
Укренерго оновило графіки вимкнення світла 28 листопада
13:18
Херсонська область
Окупанти скинули з дрона вибухівку на два пасажирські автобуси у передмісті Херсона
13:14
Оновлено
наслідки обстрілу
РФ атакувала Україну зранку 28 листопада: є поранені
13:13
СБУ затримала 8 підозрюваних у зриві мобілізації: один з них напав з ножем на працівника ТЦК
13:07
У Харкові за підозрою в держзраді затримали двох ексберкутівців та дружину одного з них
12:57
"Мені важко жити в страху": Дантес розповів, чи має бронь від мобілізації і чи був у ТЦК
12:54
Кір Стармер і Володимир Зеленський
"Україна потребує запрошення в НАТО": Зеленський поговорив телефоном з прем'єром Британії Стармером
12:47
погода, хмарність, туман, осінь
Потепління до +11 °C, але місцями опади: прогноз погоди від Наталки Діденко на 29 листопада
12:33
Путін
Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю ударів "Орешником"
12:32
Творець "Відчайдушних домогосподарок" Марк Черрі планує перезапустити серіал
12:23
Парламент Грузії затвердив новий уряд на чолі з Кобахідзе
12:01
Оновлено
Енергосистема, електроенергія, обстріли
Укренерго скасувало аварійні вимкнення світла, запроваджені через атаку РФ
12:00
OPINION
Пропозиції Келлога: "корейський сценарій"
11:50
електроенергія
Внаслідок ранкової атаки РФ пошкоджені енергооб’єкти у кількох регіонах: ситуація в енергосистемі 28 листопада
11:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 листопада: гривня продовжує слабшати щодо євро та долара
11:39
Володимир Путін
Під час візиту Путіна до Астани на вуличному екрані з'явився прапор України: поліція Казахстану розпочала розслідування
11:23
Щоденник вбитого росіянами в окупації письменника Вакуленка видали в Польщі
11:21
Володимир Зеленський
"Системи ППО необхідні зараз в Україні, а не на базах зберігання": Зеленський про масовану атаку РФ по енергооб’єктах
11:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що чекати від обраного Трампом спеціального представника в Україні та Росії та як Північна Корея розширює збройовий завод, який виробляє ракети для Росії. Акценти світових ЗМІ 28 листопада
10:49
Польща виділила $700 млн на будівництво заводу з виробництва боєприпасів
10:33
Рустем Умєров
Південна Корея відмовила Україні у продажі озброєння, - ЗМІ
10:00
Партнерський матеріал
Як діяти у випадку застосування сили працівниками ТЦК: пояснення адвокатки
10:00
OPINION
Волинська трагедія: геноцид чи антиколоніальне повстання?
09:59
Шойгу Пєсков
Ядерна парасолька РФ насамперед захищає країни ОДКБ, - Шойгу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV