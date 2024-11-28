Правозахисниця Денісова пояснила, як в Україні встановлюватимуть інвалідність без МСЕК

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

1З 1 січня 2025 року експертиза щодо встановлення інвалідності для повнолітніх осіб буде проводитись експертними командами з оцінювання повсякденного функціонування особи, до складу яких можуть входити лікарі, які мають право на теке оцінювання. Тобто замість окремих організацій МСЕК оцінювання будуть проводити команди лікарів-практиків на базі лікарень. Під кожен випадок обиратиметься команда за принципом випадкового добору відповідно до профілю справи. Індивідуальні дані лікарів та пацієнтів будуть приховані одні від одних до дня оцінювання. Планується створити Центр оцінювання функціонального стану осіб, який перевірятиме обгрунтованість рішень експертних команд та займатиметься справами, направленими на оскарження. Команда Центру складатиметься з лікарів різних закладів охорони здоров’я", - розповіла вона.

Для людей, які мала пройти повторний огляд, і цей час припав на період ліквідації системи МСЕК, його буде продовжено на пів року.

"До 3 грудня 2024 року вже ці лікарні, де будуть такі оцінювання проводитись, керівником закладу потрібно визначити цей перелік лікарів та зробити наказ, затвердити цих лікарів, які будуть здійснювати вже з 1 січня цю роботу та адміністраторів, які будуть забезпечувати роботу команди. І тут важливо, що після 1 січня 2025 року документи для людей із безстроковим статусом інвалідності залишатимуться чинними, для решти людей з інвалідністю чий повторний огляд якраз припадає на час реформування системи МСЕК, продовжується термін повторного огляду на 6 місяців. Усі права, документи, виплати, пільги, соціальні послуги та відстрочки зберігаються. Для осіб, які під час воєнного стану не проходили встановлений повторний огляд, необхідно буде його пройти", - зазначида Людмила Денісова.

Також, правозахисниця зауважила, що уряд рекомендував нацагентству з питань запобігання корупції включити лікарів, які мають право входити до складу експертних команд, до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків. Тобто вони стануть суб’єктами декларування.

"Для чоловіків призовного віку, тобто 25-60 років, яким була встановлена 2 чи 3 група інвалідності потрібно пройти з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Для решти - до 1 квітня 2026 року. Виключення становлять особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях та особи з важкими станами здоров’я за визначеним у цій постанові 1338 Кабінету міністрів переліком. Незалежно від дати прийняття рішення про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю з числа військовослужбовців інвалідність та ступінь втрати професійної працездатності продовжується на період проходження ними військової служби та ще на 60 календарних днів з дати звільнення з військової служби або до дати проведення оцінювання повсякденного функціонування особи. Щодо встановлення інвалідності дітям, то наразі для дітей залишається чинна система. Дітям статус інвалідності призначається за рішенням лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я", - сказала Людмила Денісова.

Що передувало

ДБР 4 жовтня викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах, до якого можуть бути причетні інші члени родини. Під час обшуків знайшли готівку в еквіваленті $6 млн. При цьому Тетяна Крупа намагалась викинути у вікно майже пів мільйона доларів.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ №732/2024, яким з 31 грудня 2024 року медико-соціальні експертні комісії будуть ліквідовані.

25 жовтня уряд затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед медико-соціальних експертних комісій.

28 жовтня в уряді спростували чутки про те, що план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням у МСЕК вплине на виплати з інвалідності.

Наступного дня Верховна Рада України на засіданні ухвалила в цілому законопроєкт №11225 щодо вдосконалення процедур проведення медико-соціальної експертизи.

4 листопада Кабмін підготував і вніс до Верховної Ради законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальні експертні комісії.

Верховна Рада України 20 листопада підтримала в першому читанні законопроєкт про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.