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Сирський прокоментував звільнення Залужного

29 березня, 2024 п'ятниця
10:27
Суспільство Валерій Залужний та Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський уперше прокоментував відставку генерала Валерія Залужного та заявив, що причини були вагомими

Про це він заявив у інтерв'ю "Укрінформу".

"У військових є один обов’язок - ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо. Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини - вагомі", - заявив Сирський.

Водночас він побажав Залужному "успіху на новій і дуже відповідальній посаді".

Сирський додав, що військове керівництво наразі відпрацьовує алгоритми роботи органів військового управління на всіх рівнях. Мова йде про детальне, ретельне планування дій з урахуванням потреб фронту.

"Наші штаби повинні знати всі, без винятку, потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці. У цьому на перший план виходить кваліфікація офіцерів, що належать до органів військового управління", - сказав головнокомандувач ЗСУ.

Звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте речник президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Водночас в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що могло свідчити про його небажання залишати посаду.

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

8 лютого Зеленський усе ж таки звільнив Залужного й призначив на його місце Олександра Сирського.

Лише 23 лютого Зеленський назвав причини відставки Залужного та зміни командування ЗСУ. Він заявив, що зміна командування ЗСУ потрібна була для перезавантаження менеджменту армії, проте це не означає перезавантаження напрямків дій на фронті.

7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного на посаду посла у Великій Британії.

Теги:
Україна
ЗСУ
Валерій Залужний
Олександр Сирський
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