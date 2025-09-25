Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"

Сьогоднішнє продовження фарсу не варте уваги, - Порошенко прокоментував перенесення суду у "вугільній справі"

Катерина Ганжа
25 вересня, 2025 четвер
13:17
Суспільство

У четвер, 25 вересня, у Шевченківському районному суді Києва мали розглянути кримінальну справу за обвинуваченням 5-го президента України Петра Порошенка у державній зраді. Засідання перенесли через самовідвід судді

Зміст

Про це передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

На засідання прибули прокурори, Петро Порошенко разом із захисником, а також адвокат Віктора Медведчука.

фото: Катерина Галко/Еспресо

фото: Катерина Галко/Еспресо

"Сьогоднішнє продовження судового фарсу не варте уваги. Прокурори витрачають десятки мільйонів гривень на дешеву виставу, коли ці кошти потрібні Збройним Силам", - заявив Петро Порошенко.

За словами Порошенка, справу ведуть "прокурори-втікачі", які діють "за завданням Офісу" і "витратили десятки мільйонів гривень бюджетних коштів, необхідних армії, на свою дешеву і порожню виставу".

"Лише за останній місяць відбулося декілька знакових подій. Перша подія – це доповідь комісара Ради Європи з прав людини, де чітко записано про те, що вони не визнають і заперечують дії влади по безпідставному переслідуванню опозиції. З такими діями нас в Європу не беруть. Навіть якби дуже хотілось представникам влади зачистити опозиційну волю. Друга позиція – це доповідь доповідачів Європарламенту, Парламенту Європейського Союзу за 2023-2024 роки і прийнята резолюція Європейського Парламенту, яка була проголосована абсолютною більшістю голосів про недопущення переслідування опозиції, прямо зазначаючи незаконність застосування санкцій і використання правоохоронних органів для переслідування опозиції", - зазначив Порошенко.

Політик додав, що "сьогодні найвідоміші й найавторитетніші видання світу заповнені матеріалами про згортання демократичних процесів в Україні".

"Вчора опублікована стаття в Economist, де прямо зазначено моє прізвище – зупиніть переслідування Порошенка. Весь світ, вся Європа чує. Десь підсилювачі треба поставити тим, хто є замовником, організатором і виконавцем цього позору", - резюмував Петро Порошенко. 

Більше про справу 

Нагадаємо, 20 грудня 2021 року ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини та Донеччини. У цій справі також оголошено підозру лідеру ОПЗЖ Віктору Медведчуку.

6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва заарештував майно та активи Петра Порошенка у справі про держзраду. Речниця ДБР Тетяна Сап’ян повідомила, що Печерський райсуд Києва заарештував лише ті частки телеканалу "Прямий" та "5 каналу", які належать Порошенку.

19 січня Печерський райсуд Києва обрав Петру Порошенку запобіжний захід у справі про державну зраду у вигляді особистого зобов'язання.

8 серпня 2025 року у Шевченківському районному суді Києва розпочалося чергове засідання у кримінальній справі за обвинуваченням Петра Порошенка у державній зраді, яке відклали до вересня.

