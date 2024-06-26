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"Це шоу, а не боротьба з корупцією": журналіст Ніколов про справу Тищенка

26 червня, 2024 середа
18:40
Суспільство Микола Тищенко, суд

Співзасновник незалежної групи "Наші гроші" журналіст Юрій Ніколов вважає, що розслідування справи за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськового перетворили в шоу

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Цілком очевидно і безумовним фактом є те, що в Україні діє велетенська мережа таких шахрайських кол-центрів, які витягують з людей гроші за допомогою телефонних дзвінків й Тищенко якраз займався, скажімо, контролем над цим ринком. Методи з обох сторін абсолютно бандитські, лихих 90-х абсолютно згадується за постаттю самого Тищенка, який звідти вийшов, хоч і зветься ресторатор, але там абсолютно зрозуміле минуле, знаєте, асоціювалось саме з київськими бандами", - наголосив співзасновник незалежної групи "Наші гроші".

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Ніколов вважає, що розслідування та суд перетворили в показовий виступ, а не правосуддя. 

"На жаль, нам тепер показують тільки частину дійства, як у нього красиво вилучили коробки з готівкою, як він недолугою себе веде у суді, але це все шоу, політика, яка мало має стосунок до справжньої боротьби з корупцією в Україні", - підсумував журналіст.

Що відомо про скандал з Тищенком

20 червня, у центрі Дніпра невідомі особи в балаклавах і камуфляжі напали на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова.

Блогер Ігор Лаченков повідомив, що йдеться про побиття колишнього військового, добровольця Дмитра Сина Павлова. На момент сутички він гуляв з дитиною. Лаченков також зазначив, що перед нападом у військового виникла суперечка із нардепом Миколою Тищенком і його охороною.

Водночас у соцмережах нардепа Тищенка 20 червня з'явились пости, у яких він повідомляв, що перебуває у Дніпрі для "викриття ботоферм". Згодом він заявив, що під час проведення обшуків на нелегальних ботофермах нібито напали на представників поліції. 

Крім того, Тищенко опублікував фото нібито нападника на поліцейського та заявив, що "ця людина входить до "силового блоку" в організованому злочинному угрупуванні".

Очільник МВС України Ігор Клименко прокоментував напад на колишнього бійця спецпідрозділу Kraken Павлова у Дніпрі та зазначив, що всі причетні мають понести покарання.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак також відреагував на конфлікт, зазначивши, що поведінка народного депутата - абсолютно ганебна.

Згодом, після службового розслідування із правоохоронних органів звільнили поліцейського, який був поруч Тищенком під час інциденту з колишнім військовим. 

25 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про підозру Тищенку за фактом незаконного позбавлення волі ексвійськовослужбовця. 

Печерський районний суд Києва відправив нардепа під цілодобовий домашній арешт на 60 діб. Прокурори наголосили, що за вказівкою Тищенка його оточення здійснювало фізичний вплив на потерпілого. Вони били особу, здійснювали удушення шиї руками. 

Теги:
Верховна Рада
політика
Дніпро
скандал
Микола Тищенко
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