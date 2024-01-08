Україна повернула з окупованих територій 12-річного хлопця
Україна повернула з тимчасово окупованих Росією територій 12-річного хлопця, який хотів проживати з сестрою-переселенкою. Нині дитина перебуває в Олександрії
Про це повідомив Сергій Кузьменко, мер Олександрії Кіровоградської області.
"Міські служби допомогли повернути 12-річного хлопчика з тимчасово окупованої території. З проханням вивезти його з окупації звернулась до омбудсмана старша сестра – переселенка, зареєстрована в Олександрії", - написав він.
Зазначається, що на ТОТ хлопчик проживав із бабусею, бо мама померла влітку 2022 року.
"З сестрою він тримав зв‘язок і постійно говорив, що хоче проживати з нею", - розповів мер.
Відтак виконком міської ради надав дитині статус, а сестрі – рішення про встановлення опіки. Нині дитина вже в Олександрії.
Що відомо про повернення дітей з ТОТ
14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.
"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.
Станом на середину грудня 2023 року організація Save Ukraine повернула з РФ і тимчасово окупованих територій 223 українські дитини.
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