Україна повернула з окупованих територій 12-річного хлопця

Про це повідомив Сергій Кузьменко, мер Олександрії Кіровоградської області.

"Міські служби допомогли повернути 12-річного хлопчика з тимчасово окупованої території. З проханням вивезти його з окупації звернулась до омбудсмана старша сестра – переселенка, зареєстрована в Олександрії", - написав він.

Зазначається, що на ТОТ хлопчик проживав із бабусею, бо мама померла влітку 2022 року.

"З сестрою він тримав зв‘язок і постійно говорив, що хоче проживати з нею", - розповів мер.

Відтак виконком міської ради надав дитині статус, а сестрі – рішення про встановлення опіки. Нині дитина вже в Олександрії.

Що відомо про повернення дітей з ТОТ

14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.

"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.

Станом на середину грудня 2023 року організація Save Ukraine повернула з РФ і тимчасово окупованих територій 223 українські дитини.