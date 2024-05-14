Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Уряд призначив т.в.о. міністрів замість звільнених Сольського і Кубракова

Уряд призначив т.в.о. міністрів замість звільнених Сольського і Кубракова

14 травня, 2024 вiвторок
16:15
Суспільство На фото засідання уряду
Зміст

У вівторок, 14 травня, Кабмін призначив тимчасово виконуючих обов’язки міністра аграрної політики й міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України

Про це повідомляє Уряд online.

На засіданні 14 травня уряд тимчасово поклав виконання обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича.

Довідка: З травня 2021 року Тарас Висоцький обіймав посаду першого заступника міністра аграрної політики. До того, у 2019-2021 роках, був заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Тимчасово виконуючим обов’язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, відповідно до рішення уряду, став Шкураков Василь Олександрович.

Довідка: Василь Шкураков з 2017 по 2018 рік обіймав посаду заступника гендиректора з економіки та фінансів ПрАТ "Укргідроенерго". У 2020 році був призначений Генеральним директором ПрАТ "Укрфінжитло". З серпня 2021 року  перший заступник Міністра інфраструктури України.

  • 9 травня парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова

Що відомо про справу Сольського

23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради, а нині міністра аграрної політики Миколу Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн, йому оголосили підозру.

25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольському у вигляді перебування під вартою з альтернативою застави. Того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 млн грн.

9 травня Верховна Рада України прийняла рішення про звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, який фігурує у справі про махінації з землею.

Теги:
Україна
Кабмін
уряд Шмигаля
Читайте також:
Співкомандир ТрО "Азов" Максим Жорін
13 травня, 2024 понедiлок
Держава має перетворитися на тотальну машину спротиву, – заступник командира 3-ї ОШБр Жорін
Предстоятель РПЦ Кирило (Гундяєв)
12 травня, 2024 неділя
ПЦУ: якщо Гундяєв публічно не зречеться ідей "русского міра", його слід вважати єретиком і відлучити від церкви
Роман Донік
Автор Роман Донік
12 травня, 2024 неділя
Розрахунки Генштабу не враховують реалії підготовки новобранців до ЗСУ
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.5
    Купівля 39.5
    Продаж 40.03
  • EUR
    Купівля 42.56
    Продаж 43.25
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
14 травня
17:48
Окупанти
Російський військовий впритул застрелив цивільного на Харківщині: відкрито провадження
17:48
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдруге за день вдарили по Харкову: постраждали люди, є влучання в багатоповерхівку
17:40
Оновлено
побиття
В Одесі на дівчину напав чоловік у військовій формі: Міноборони заявило, що тримає розслідування на контролі
17:33
Вийшов тизер фільму про першу українську попзірку Назарія Яремчука
17:26
Оновлено
Україна ЄС
ЄС підтримав план реформ для України, найближчим часом надійде €1,89 млрд
17:09
Грант Шаппс
Британія не переконуватиме Київ поступатись частиною територій, - глава міноборони Шаппс
17:08
Ексклюзив
карта Харкіщина кордон 14.05.24
У Defence Express вважають, що масштаб імовірних бойових дій на Сумщині буде меншим, аніж на Харківщині
16:59
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
"Реал" готовий продати Луніна: стала відома ціна
16:58
Юн Сок Йоль і Емманюель Макрон
Президенти Франції та Південної Кореї підтвердили участь у Саміті миру
16:57
Оновлено
Грузія протести
У Тбілісі тисячі людей протестують проти ухваленого закону про "іноагентів": є перші затримані
16:55
Софія Андрухович
Письменниця Софія Андрухович отримала міжнародну премію Гессе за роман "Амадока"
16:46
Майк Тайсон
Майк Тайсон дав невтішний прогноз для Усика на бій з Фʼюрі
16:37
електроенергія
Рекордний обсяг імпорту та більші терміни обмежень для промисловості. Ситуація в енергосистемі станом на 14 травня
16:36
Збір на позашляховик для розвідки
16:32
новини Львова
Штурмували позиції ЗСУ на Донеччині: два зрадники отримали 15 років ув'язнення
16:23
Лідер System of a Down Серж Танкян випустив мемуари і розкрив, чому хотів залишити гурт
16:22
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:11
Ексклюзив
Андрій Білоусов
Грабуватиме бюджет армії краще, ніж Шойгу: "Інформаційний спротив" про нового міністра оборони РФ Бєлоусова
16:05
Дональд Туск
Польща спрямує додаткові $25 млн на посилення розвідки на тлі зростання загроз із боку РФ
16:02
Денис Шмигаль, Уряд, Кабмін
Уряд створив стратегічну інвестиційну раду: якими питаннями опікуватиметься
16:00
OPINION
Вадим Денисенко
Кадрові призначення у Росії. Перші підсумки
15:34
Китай порт
США підвищують мита на імпорт китайських товарів
15:30
В Україні запустили дві газові свердловини на одному з найглибших родовищ на сході
15:29
грузія
Парламент Грузії ухвалив закон про "іноагентів" у третьому читанні
15:10
Ексклюзив
З погляду військових, на Харківщині росіяни зазнали фіаско ще 10 травня, - оглядач Інфоспротиву Коваленко
15:10
Британія викликає посла Китаю через шпигунство та кібератаки з боку КНР
15:10
ЗСУ
На Харківщині росіяни безуспішно намагались просунутися у бік сіл Липці та Нескучне, - Генштаб
14:45
Оновлено
Зеленський і Блінкен
Ситуація на фронті та системи Patriot для України: Зеленський зустрівся із держсекретарем США Блінкеном у Києві
14:40
Оновлено
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
На Харківщині через ворожі обстріли загинули двоє цивільних
14:30
Володимир Зеленський
Мобілізація в Україні: закон про відповідальність за порушення передали на підпис Зеленському
14:20
Вийшов трейлер воєнної драми "Обмін", заснованої на реальних подіях
14:05
OPINION
Карл Волох
"Русофоби" мали рацію щодо загрози людству
14:00
На фото: Меган Маркл та принц Гаррі
Благодійний фонд принца Гаррі й Меган у США визнали правопорушником
13:44
На фото: Мохаммад Расулоф
Засуджений до 8 років тюрми і побиття батогами режисер Мохаммад Расулоф втік з Ірану
13:40
СБУ і Нацполіція затримали «чорних зброярів», які продавали криміналітету трофейну снайперську зброю та вибухівку
СБУ затримала "чорних зброярів", які продавали трофейну зброю криміналітету на Харківщині та Донеччині
13:33
Анджей Дуда Президент Польщі
"Маємо подбати про себе": Дуда заявив, що Польща не може дати Україні Patriot
13:30
номерні знаки
МВС відновило послугу замовлення індивідуальних номерів для авто
13:13
Євросоюз
Єврорада продовжила роботу консультативної місії в Україні до 2027 року
13:07
окупанти
Розвідка Британії назвала мету наступу росіян на Харківщині
13:05
На фото: космос
М'яка, як солодка вата: астрономи відкрили планету з надзвичайно низькою щільністю
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV