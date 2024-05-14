Уряд призначив т.в.о. міністрів замість звільнених Сольського і Кубракова

Про це повідомляє Уряд online.

На засіданні 14 травня уряд тимчасово поклав виконання обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича.

Довідка: З травня 2021 року Тарас Висоцький обіймав посаду першого заступника міністра аграрної політики. До того, у 2019-2021 роках, був заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Тимчасово виконуючим обов’язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, відповідно до рішення уряду, став Шкураков Василь Олександрович.

Довідка: Василь Шкураков з 2017 по 2018 рік обіймав посаду заступника гендиректора з економіки та фінансів ПрАТ "Укргідроенерго". У 2020 році був призначений Генеральним директором ПрАТ "Укрфінжитло". З серпня 2021 року перший заступник Міністра інфраструктури України.

9 травня парламент звільнив віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова

Що відомо про справу Сольського

23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради, а нині міністра аграрної політики Миколу Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн, йому оголосили підозру.

25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.

Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольському у вигляді перебування під вартою з альтернативою застави. Того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 млн грн.

9 травня Верховна Рада України прийняла рішення про звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, який фігурує у справі про махінації з землею.