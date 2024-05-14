Уряд призначив т.в.о. міністрів замість звільнених Сольського і Кубракова
У вівторок, 14 травня, Кабмін призначив тимчасово виконуючих обов’язки міністра аграрної політики й міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України
Про це повідомляє Уряд online.
На засіданні 14 травня уряд тимчасово поклав виконання обов’язків міністра аграрної політики та продовольства України на Висоцького Тараса Миколайовича.
Довідка: З травня 2021 року Тарас Висоцький обіймав посаду першого заступника міністра аграрної політики. До того, у 2019-2021 роках, був заступником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.
Тимчасово виконуючим обов’язки міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України, відповідно до рішення уряду, став Шкураков Василь Олександрович.
Довідка: Василь Шкураков з 2017 по 2018 рік обіймав посаду заступника гендиректора з економіки та фінансів ПрАТ "Укргідроенерго". У 2020 році був призначений Генеральним директором ПрАТ "Укрфінжитло". З серпня 2021 року перший заступник Міністра інфраструктури України.
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Що відомо про справу Сольського
23 квітня стало відомо, що НАБУ та САП викрили ексголову аграрного комітету Верховної Ради, а нині міністра аграрної політики Миколу Сольського на заволодінні державною землею на 291 млн грн, йому оголосили підозру.
25 квітня Сольський подав у відставку з посади міністра аграрної політики та продовольства.
Пізніше Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольському у вигляді перебування під вартою з альтернативою застави. Того ж дня за нього внесли заставу у понад 75 млн грн.
9 травня Верховна Рада України прийняла рішення про звільнення міністра аграрної політики Миколи Сольського, який фігурує у справі про махінації з землею.
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