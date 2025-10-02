Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство "Уряд це знає": єврокомісарка Кос заявила, що шкода від спроби ліквідації незалежності НАБУ не знищена на 100%

"Уряд це знає": єврокомісарка Кос заявила, що шкода від спроби ліквідації незалежності НАБУ не знищена на 100%

Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
18:34
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос

Комісарка ЄС з питань розширення та сусідства Марта Кос заявила, що ще не подолана на 100% шкода від законопроєкту стосовно спроби ліквідувати незалежність НАБУ й САП

Зміст

Про це вона розповіла в інтервʼю Інтерфакс-Україна.

"У липні ми чітко побачили, наскільки крихкими можуть бути деякі реформи, і чому так важливо захищати фундаментальні основи. Завдана шкода була ліквідована, але ще не на 100%, і уряд це знає", – наголосила вона.

Кос акцентувала, що персонал та керівництво антикорупційних органів повинні діяти без тиску, додавши, що Київ досяг значного прогресу у боротьбі з корупцією за останні 10 років і "цей імпульс не можна втрачати".

Однак єврокомісарка також зауважила: з боку держав-членів ЄС, міжнародних фінансових інституцій та потенційних інвесторів відбулася втрата довіри після липневих подій.

"До і після конференції з відновлення в Римі я закликала компанії у Франції, Нідерландах та інших країнах готуватися до інвестицій. Але тепер існують занепокоєння, і цю довіру необхідно відновлювати", – сказала Кос.

Законопроєкт щодо НАБУ й САП

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП.

Вже 31 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №13533 про посилення повноважень НАБУ й САП, який ініціював президент. Невдовзі Зеленський його підписав. Згодом закон опублікувало офіційне видання "Голос України".

