В Україну з окупації повернули 6 дітей, троє з них напівсироти

Про це повідомляє засновник Save Ukraine, уповноважений президента України з прав дитини у 2014-2021 роках Микола Кулеба.

"Цими вихідними наша команда допомогла виїхати з тимчасово окупованих територій трьом українським родинам. Батько багатодітної родини на очах у своїх 3 дітей загинув від російського снаряда, який влучив у подвірʼя родини. Діти й досі не вірять, що тата вже не має", - написав він.

За словами Кулеби, діти з іншої сімʼї декілька разів ставали свідками того, як російські військові били й катували їхнього батька. Молодший син родини після побаченого навіть перестав розмовляти.

Також росіяни регулярно погрожували безпосередньо дітям, пише засновник благодійного фонду. Окупанти казали дітям, що батька вбʼють, маму змусять обслуговувати російських військових, а їх заберуть в інтернат.

"І жити в таких умовах вже було неможливо. На щастя, ці родини знайшли наші контакти й звернулися за допомогою. Зараз вони вже у безпеці. І дорослі, й діти неймовірно радіють, що нарешті вони під українським прапором", - зазначив Кулеба.

Він подякував БФ “Хуманіті” та іншим партнерам Save Ukraine, чия допомога виявилася важливою для успішного порятунку цих дітей з російської окупації.

Депортація українських дітей до Росії: що відомо

В умовах повномасштабного вторгнення РФ масово депортує українських дітей з окупованих територій України. Їх вивозять до окупованого Криму, Росії чи Білорусі нібито на оздоровлення або на відпочинок у таборах.

13 травня 2023 року президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Римі з прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні заявив, що достеменно відомо про понад 19,3 тис. дітей, яких депортували росіяни. А 29 травня уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець виступив на неформальному засіданні Радбезу ООН з питання викрадення Росією дітей з окупованих територій України й розповів, що РФ навмисно змінює законодавство, щоб унеможливити повернення українських дітей на Батьківщину, і застосовує для цього в тому числі примусову зміну їхнього громадянства на російське.

Також Лубінець зазначив, що Росія не надає жодних даних про українських депортованих дітей - невідомо навіть, де вони перебувають і в яких умовах.

8 червня 2023 року комітет сенату США підтримав проєкт резолюції, яка засуджує викрадення українських дітей Росією та називає дії окупантів геноцидом. Пізніше з'явилися докази причетності Білорусі до депортації українських дітей. 27 червня 2023 року білоруська опозиція передала в Міжнародний кримінальний суд докази причетності до воєнних злочинів самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його оточення.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала країни ООН об’єднати зусилля й примусити Росію повернути українським батькам їхніх дітей, вивезених до РФ.

29 липня 2023 року посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс заявила, що росіяни викрадають українських дітей із метою винищення наступного покоління захисників України. Тоді ж російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова заявила, що з початку повномасштабного вторгнення Росія "прийняла" близько 4,8 млн жителів України, з них понад 700 тис. – діти.

7 грудня 2023 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що офіційно підтверджено депортацію Росією 19 540 українських дітей.

25 січня ПАРЄ закликала парламенти країн ЄС визнати депортацію українських дітей до РФ воєнним злочином.

У квітні Україна у співпраці з німецькими правоохоронцями встановила на території ФРН 161 українську дитину, яку Росія викрала з тимчасово окупованих територій.

Україна повернула п'ятьох вихованців Новопетрівського інтернату Миколаївської області, яких окупанти депортували до Росії.