Засідання щодо санкцій РНБО проти Порошенка: суд оголосив перерву для ознайомлення з доказами

Засідання щодо санкцій РНБО проти Порошенка: суд оголосив перерву для ознайомлення з доказами

Дар'я Куркіна
19 серпня, 2025 вiвторок
19:21
Суспільство

У Касаційному адміністративному суді у вівторок, 19 серпня, відбулося засідання щодо санкцій РНБО проти експрезидента Петра Порошенка: оголошено перерву у судовому процесі для ознайомлення з матеріалами доказів

Зміст

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Максим Галашко.

Зокрема, адвокат Порошенка заявив про підписання президентом Володимиром Зеленським указу про санкції з помилковим ідентифікаційним кодом Порошенка. Замість 10 цифр у документі – 11.

Водночас відповідач, представник Офісу президента, сказав, що така помилка не впливає на накладання санкцій на особу.

Касаційний адміністративний суд зобовʼязав відповідача надати всі можливі документи, які стосуються накладання санкцій на Петра Порошенка. Згодом суд оголосив перерву у судовому процесі для ознайомлення з матеріалами доказів. Наступне засідання заплановане на 6 жовтня.

фото: Максим Галашко/Еспресо

Реакція Порошенка

"У суді ми дійшли до абсурду: влада пояснює, що серед санкцій проти мене є навіть безстрокова заборона Порошенку заходити авіаносцями в українські порти. А коли я запитав, навіщо це взагалі, — відповіли: "Ми ж не знаємо, чим Порошенко буде займатися в майбутньому". Це вже просто абсурд", – написав він у telegram.

Керівник партії "Європейська Солідарність" додав, що закон забороняє застосування санкцій проти громадян України, оскільки існує перелік: іноземні держави, іноземні юридичні особи, іноземні фізичні особи та терористи.

"Але проти мене були накладені всі 17 видів санкцій — безстроково, на основі оціночних суджень і без жодних законних підстав. Вони ухиляються від відповідей, ховаються за грифом "ДСК", але факт залишається фактом: підстав для санкцій немає. Це політична розправа проти лідера опозиції, спроба позасудового переслідування, руйнація верховенства права", – додав він.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський 13 лютого ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука. Порошенко назвав рішення РНБО "антиконституційним та політично вмотивованим".

Депутати "Євросолідарності" 13 і 14 лютого блокували трибуну ВР на знак протесту проти політичних репресій.

Офіс генерального прокурора 14 лютого повідомив, що здійснює процесуальне керівництво у низці кримінальних проваджень щодо відомих бізнесменів і колишніх високопосадовців, щодо яких були застосовані персональні санкції за рішенням РНБО. Адвокат Ілля Новіков заявив, що рішення РНБО про санкції проти Петра Порошенка нібито було сфальсифіковане.

Колишній президент України Петро Порошенко розповів, що в Офісі президента йому пропонували певну умову, згідно з якою він не мав би проблем із санкціями.

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що влада фабрикує нову "справу" проти Порошенка, і для цього використовує заготовки російської федеральної служби безпеки.

У Шевченківському районному суді Києва 17 червня відбулося засідання у справі про державну зраду, в якій обвинуваченим є п’ятий президент України Петро Порошенко. 

19 червня Касаційна палата Верховного суду України провела чергове засідання у справі про оскарження санкцій, запроваджених проти Петра Порошенка.

 

Новини
Україна
Петро Порошенко
РНБО
Володимир Зеленський
