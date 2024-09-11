Заступник міського голови Києва Бондаренко розповів про два сценарії щодо забруднення Десни
Заступник міського голови - секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко зазначив, що наразі забруднена вода продовжує рухатися в бік Києва, але рух плями поступово сповільнюється
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Забруднена вода продовжує рухатися в бік Києва. Існують різні математичні сценарії розвитку ситуації. Вчора представники Київводоканалу озвучили один із критичних сценаріїв, який може статися. Важливо вести відвертий діалог із суспільством та інформувати про можливі ризики та підготовку до них. Є кілька варіантів розвитку подій. Перший сценарій – це сповільнення руху забрудненої плями, про що повідомляють Держекоінспекція та Державне агентство водних ресурсів. Дійсно, рух плями поступово сповільнюється", - зауважив Бондаренко.
За словами заступника міського голови - секретаря Київської міської ради, пляма не охоплює всю акваторію Десни, вона зосереджена в центральній частині річки та поступово осідає на дно. Що це означає для Києва?
"Станом на цей ранок ситуація залишається контрольованою. Держводагентство, екоінспекція та міські служби постійно моніторять стан води, проводять відбори проб та аналізують її в безперервному режимі. У разі погіршення ситуації, Київводоканал застосує додаткові реагенти, зокрема ті, що були закуплені за донорські кошти, і вода залишатиметься в межах норми", - пояснив Бондаренко.
Володимир Бондаренко також додав, якщо реалізується песимістичний сценарій, про який згадував учора представник Київводоканалу, місто також готове до цього. Будуть залучені альтернативні джерела.
"Проте станом на сьогодні немає підстав говорити про песимістичний розвиток подій для Києва, і ми сподіваємося, що так залишатиметься й надалі", - наголосив Бондаренко.
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6 вересня повідомлялося, що забруднюючі органічні речовини в річці Десна дійшли до ділянки в Чернігові.
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9 вересня в. о. мера Чернігова Олександр Ломако розповів, що в річці Десна біля Чернігова помітили потемніння води, також там фіксується масовий замор риби.
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10 вересня заступник директора ПрАТ "Київводоканал" Володимир Костюк повідомив, що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання.
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