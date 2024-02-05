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Ексклюзив

Зеленський торгується з Заходом, аби посидіти подовше при владі, - політолог Цибулько

5 лютого, 2024 понедiлок
12:46
Суспільство Володимир Цибулько

Політолог Володимир Цибулько зазначив, що 20 травня закінчується 5-річний термін президентства Зеленського, тому зараз відбувається пряма торгівля за збереження у владі

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Спроба інформувати партнерів через західні видання про свої наміри виглядає як елемент торгу: або ви не чіпайте нас за наші злодійства, корупцію, або ми приберемо Залужного, і тоді країні буде ще гірше, а вам ще дорожче буде рятувати Україну. Тобто шантажисти у стилі "на зло мамі відморожу вуха". Єдине, що за це доведеться заплатити життям тисяч українців. Але вони навіть не замислюються над цим і готові жертвувати життям героїв за своє збереження у владі. Зараз відбувається пряма торгівля за збереження при владі, оскільки у суспільстві визріває відчуття, що 31 березня Зеленський "закінчиться"", - прокоментував політолог.

За його словами, правники кажуть, що 20 травня в 00:00 закінчується 5 років президентства Зеленського і потім можна виставляти йому рахунки.

"Мені здається, що Зеленський зараз створює таку торговельну позицію, як би йому просидіти подовше у владі, щоб приберегти від переслідувань своїх партнерів, які його супроводжують і є фігурантами великої кількості корупційних оборудок", - зауважив Володимир Цибулько.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

1 лютого у колонці для CNN Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України, що може свідчити про його небажання залишати посаду.

Крім цього, WP припускало, що на Банківській ще не обрали заміну головнокомандувачу Залужному, що свідчить про нерішучість президента. 

3 лютого у The Washington Post із посиланням на два анонімних джерела писали, що уряд України проінформував адміністрацію президента США Джо Байдена про ймовірне рішення щодо звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Теги:
Україна
Володимир Зеленський
Захід
Валерій Залужний
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