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"Зеленського підставили": нардеп Осадчук про обмеження повноважень НАБУ та САП

Марина Клюєва
30 липня, 2025 середа
22:30
Суспільство Андрій Осадчук

Люди, які радили Зеленському підписати закон, який обмежив повноваження НАБУ та САП, його підставили

Зміст

Таку думку висловив народний депутат України Андрій Осадчук в етері Еспресо. 

"Зеленського підставили, це абсолютно очевидно. Зрозуміло, що у нього може бути якесь своє ставлення до НАБУ і САП. При тому, що вся історія НАБУ і САП насправді є не чорно-білою. І сьогодні на засіданні комітету я окремо звертався до керівництва і НАБУ і САП, і говорив їм це відверто в обличчя, що там є, що вдосконалювати. Що вони точно не є недоторканими. Вони точно потребують покращення своєї роботи, бо багато було не зовсім зрозумілих істрій за останні ці роки. Але зрозуміло, що за будь-яких обставин не можна було робити те, що "слуги" зробили 22 числа. Але політичну відповідальність за це поніс Зеленський. Знову ж таки, він може і сам був не проти цього зробити, але ж очевидно, що він консультувався, обговорював і були якісь люди, які його штовхнули на це. І ці люди його підставили. Якщо Володимир Зеленський ніяк не відреагує на це якимись кадровими рішеннями чи організаційними рішеннями, це значить, що вони це все пускають на гальма і роблять вигляд, що нібито нічого не сталося. Хоча сталося, дуже багато чого сталося", - зазначив він.

Андрій Осадчук вважає, що скандал із обмеженням повноважень антикорупційних органів матиме негативні наслідки для вступу України до Європейського Союзу. 

"Це буде мати вплив на найближчі місяці, а може і роки, як мінімум, в нашій євроінтеграції. Я хотів би дуже помилятися, але в мене є таке стійке відчуття, що цього року нам не відкриють перший переговорний кластер по переговорам по вступі в Європейський Союз, який, між іншим, називається “Верховенство права”, не відкриють саме за цієї історії. Тобто наслідки будуть, можливо, і фінансові наслідки будуть. І Зеленський, якби дійсно переживав за всю цю історію, мав би все-таки зробити якусь мінімальну сакральну жертву. А поки що ми бачимо, що цього не відбувається. Але зовсім у президента є ще час, можливо завтра-післязавтра, все-таки якось відреагувати на те, що його підставило його оточення. А ті, хто таке зробив, вони мають нести хоча б політичне покарання", - вважає народний депутат. 

Що передувало

22 липня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, прийнятий на засіданні Верховної Ради, деякі пункти якого обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) та підпорядковують їхню діяльність генпрокурору. Дані в картці законопроєкту тричі змінювали: спочатку закон повернули з підписом президента, згодом помітка зникла, а за деякий час у картці знову зʼявився підпис Володимира Зеленського.

Після голосування у Верховній Раді тисячі українців у великих містах вийшли на мирні протести, вимагаючи накласти президентське вето на закон, що значно обмежує повноваження  антикорупційних органів.

Європейський Союз висловив серйозне занепокоєння ухваленням українського закону № 12414 про обмеження незалежності НАБУ і САП. За словами речника Єврокомісії Ґійома Мерсьє, ці структури є ключовими для антикорупційних реформ і мають діяти автономно, щоб підтримувати довіру громадськості та просувати євроінтеграцію.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн особисто звернулася до президента Зеленського з вимогою пояснень, наголошуючи на неприпустимості компромісу щодо принципів верховенства права — особливо у контексті кандидатства України в ЄС.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що втрата незалежності НАБУ є "серйозним кроком назад" та може підірвати шанси України на вступ до ЄС. Представники Франції та Німеччини також висловили занепокоєння, закликавши Київ переглянути закон і зберегти інституційні запобіжники незалежності цих органів.

24 липня нардепи зареєстрували в Раді свій законопроєкт, який має повернути незалежність НАБУ й САП.

Натомість Зеленський 24 липня погодив текст іншого законопроєкту, який зміцнить систему правопорядку й гарантуватиме незалежність антикорупційних органів. Цього ж дня згодом він вніс у Верховну Раду законопроєкт про посилення повноважень НАБУ й САП. У відомствах повідомили, що брали участь у розробці, законопроєкт відновлює всі процесуальні повноваження та гарантії.  

Водночас Верховна Рада України розгляне президентський законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 31 липня.

Антикорупційний комітет ВР і комітет з питань правоохоронної діяльності підтримали законопроєкт президента Володимира Зеленського щодо відновлення незалежності НАБУ й САП..

У Києві та Львові девʼятий день тривають акції за відновлення незалежності НАБУ і САП.

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
корупція в Україні
Володимир Зеленський
НАБУ
"Вердикт" із Сергієм Руденком
акції протестів
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