Журналістка Вікторія Рощина загинула у СІЗО міста Кізел Пермського краю РФ, - розслідування

Про це йдеться в розслідуванні проєкту Слідство.Інфо.

В Офісі генерального прокурора журналістам розповіли, що Вікторія Рощина загинула 19 вересня 2024 року. За інформацією розслідувачів, ця дата також підтверджується свідоцтвом про смерть, яке видав Ленінський відділ управління запису актів цивільного стану адміністрації міста Пермі. Цей документ журналісти отримали із закритих російських баз.

За словами начальника другого управління Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Тараса Семківа, у кізельському ізоляторі Вікторія провела менше двох тижнів. Саме там вона і загинула. Зараз слідство встановлює обставини смерті журналістки.

Раніше було відомо, що Рощину утримували спершу на окупованих територіях, а пізніше в Таганрозькому СІЗО в Ростовській області. Водночас місце її смерті залишалося невідомим.

Журналісти поспілкувалися зі звільненим з полону військовослужбовцем Данилом, який розповів, що Вікторію відправили з Таганрога до Кізела за 8 днів до її загибелі. За словами військового, він їхав з нею в одному поїзді.

"Вона там ходила, її до туалету водили. Вона була дуже худа, самі кістки вже були", - поділився він.

За його словами, етапування тривало з 9 до 11 вересня. Новоприбулих у СІЗО катували.

"Годину-дві мене постійно били. Давали хвилину передихнути і знову починали бити. За "прийомку" двічі втрачав свідомість. Жінок стригли налисо, було чути, як вони плакали", - розповів військовий.

За словами іншого звільненого з полону військового, в ізоляторі забороняли пересуватися камерою та сідати. Також полонені не мали права розмовляти між собою і мали слухати російські пісні та роспропаганду.

Що відомо про загибель Вікторії Рощиної

На початку повномасштабного вторгнення в Україну Вікторія Рощина працювала на видання hromadske та писала репортажі з тимчасово окупованих територій.

7 березня 2022 року вона натрапила на батальйон російських танків, які обстріляли її машину. Через тиждень російські військові затримали її в селі Василівка, але журналістці вдалося втекти. 11 березня 2022 року Рощина знову потрапила в полон до ФСБ Росії. Вона розповіла, що її тиждень утримували в Бердянську.

У жовтні 2023 року стало відомо, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка отримала нагороду за свої репортажі про війну в Україні, зникла на тимчасово окупованих територіях. Рідні та друзі повідомляли, що від 3 серпня 2023 року втратили з нею зв'язок.

У травні 2024 року в Росії визнали, що утримують в полоні українську журналістку Вікторію Рощину, яка зникла на тимчасово окупованих територіях у серпні минулого року. 10 жовтня стало відомо, що Вікторія Рощина загинула. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що отримав від російської сторони документальне підтвердження про смерть медійниці.

Офіс генпрокурора відкрив провадження про воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством. За даними правозахисників, журналістку Рощину тримали в СІЗО, відомому найжорстокішими тортурами.

11 жовтня Офіс генерального прокурора України докваліфікував кримінальне провадження щодо зникнення Рощиної: воєнний злочин, поєднаний з умисним убивством.

24 квітня 2025 року в Україну повернули тіло жінки. Пізніше стало відомо, що деякі внутрішні органи, зокрема, мозок, очні яблука та частина трахеї, були відсутні.

29 травня відбулася церемонія нагородження конкурсу "Честь професії 2025". Журналістці Вікторії Рощиній посмертно присудили відзнаку "За відданість професії за найтяжчих умов".

На початку серпня президент України Володимир Зеленський відзначив Вікторію Рощину орденом Свободи.

Пізніше Україна оголосила колишньому начальнику СІЗО №2 в місті Таганрог (Росія) підозру в жорстокому поводженні з журналісткою Вікторією Рощиною.

У п’ятницю, 8 серпня, у Михайлівському соборі в Києві відбулася церемонія прощання з журналісткою Вікторією Рощиною.