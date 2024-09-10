Адміністрація Байдена надіслала Конгресу засекречений звіт про стратегію щодо війни в Україні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Помічник у Конгресі підтвердив, що звіт надійшов у понеділок, 10 вересня, але законодавці ще не встигли його переглянути. Ще двоє джерел також підтвердили, що документ отримали.

Білий дім наразі не коментує ситуацію.

Зазначається, що через значну затримку доповіді після того, коли минув крайній термін, деякі республіканці почали казати, що розчаровані і можуть заблокувати подальші ініціативи на фінансування підтримки України.

Cенатор Джим Ріш, очільник сенатського комітету із закордонних справ, у серпні коментував ситуацію з доповіддю і казав, що виступає за підтримку України, але "не сліпу".

"Ще від перших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена - Гарріс подати стратегію того, як США і союзники можуть допомогти Україні перемогти. Коли вони не відреагували на прохання, ми прописали у законі те, що така стратегія має бути надана Конгресу. Крайній термін минув, а відповіді не надійшло. Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс мають надати цю стратегію не лише нам, але й американському народу, а відсутність їхньої реакції дозволяє припускати, що у них такої стратегії немає, або вони бояться показати її", – заявляв Ріш.