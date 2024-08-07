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Американські винищувачі F/A-18 прибули на військову базу Близького Сходу через загрозу атаки Ірану на Ізраїль, - ЗМІ

Ксенія Золотова
7 серпня, 2024 середа
02:21
Світ Винищувач F/A-18

Близько дюжини винищувачів F/A-18 з авіаносця USS Theodore Roosevelt прилетіли на військову базу на Близькому Сході в рамках зусиль Пентагону допомогти захистити Ізраїль від можливих нападів з боку Ірану

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на американського чиновника.

Місія направлена, щоб захистити від імовірної атаки Ірану Ізраїль, а також війська США.

За словами чиновника, F/A-18 і літак спостереження E-2D Hawkeye злетіли з авіаносця в Оманській затоці та прибули на невідому базу.

Очікується, що розміщення наземних літаків буде тимчасовим, оскільки ескадрилья винищувачів F-22 ВПС прямує до тієї ж бази зі своєї бази на Алясці. Близько десятка F-22 мають прибути на Близький Схід найближчими днями, каже чиновник.

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів "Хезболли" та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик воєнної ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська й допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та "Хезболла" можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.

Пізніше Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто передав ізраїльському колезі повідомленні від Ірану про намір здійснити напад на Ізраїль.

Теги:
Ізраїль
Близький Схід
Іран
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Авіація
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