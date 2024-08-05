Іран через МЗС Угорщини попередив про атаку проти Ізраїлю

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Іран вирішив напасти на Ізраїль, оголосив міністр закордонних справ Ізраїлю Кац на тлі інтенсивних дипломатичних спроб уникнути будь-яких подальших військових дій, які можуть спровокувати пряму війну між Іраном та Ізраїлем.

Повідомлення Ірану було передано Ізраїлю через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який безпосередньо зателефонував Кацу, щоб пояснити, що він отримав цю інформацію від виконувача обов’язків міністра закордонних справ Ірану Алі Багері.

"Іран повідомив нам, що має намір атакувати Ізраїль", — сказав Кац, додавши, що "світ повинен вимагати від Ірану ціни за будь-які агресивні дії, які він здійснює".

Що відомо про ескалацію конфлікту на Близькому Сході

30 липня Армія оборони Ізраїлю вдарила по ліванській столиці Бейруту та ліквідувала найвищого військового командувача "Хезболли", який відповідальний за ракетний удар по Мадждал-Шамсу.

Уранці середи, 31 липня, стало відомо про загибель в іранській столиці Тегерані очільника політбюро палестинського руху ХАМАС Ісмаїла Ганії.

Згодом Financial Times повідомляло, що високопоставлені посадовці США та ЄС проводять термінові переговори через ліквідацію лідерів "Хезболли" та ХАМАС, щоб запобігти загрозі повномасштабної регіональної війни.

Також Axios з посиланням на трьох американських чиновників повідомляло, що адміністрація Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та готується протидіяти цьому.

Міністерство закордонних справ Франції закликало своїх громадян, які перебувають в Ірані, покинути країну "якомога швидше через підвищений ризик воєнної ескалації".

У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації Міністерство закордонних справ України оновило рекомендації щодо перебування українців на території Ізраїлю та Лівану.

США вирішили посилити військову присутність на Близькому Сході, аби захистити свої війська й допомогти в обороні Ізраїлю через ескалацію та погрози Ірану та його союзників.

5 серпня державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з міністрами закордонних справ держав G7 заявив, що Іран та "Хезболла" можуть завдати удару по Ізраїлю протягом наступних 24 годин.

Пізніше Байден скликав засідання з нацбезпеки через імовірну атаку Ірану на Ізраїль.