Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Апеляційний суд США дозволив Трампу заморозити іноземну допомогу

Апеляційний суд США дозволив Трампу заморозити іноземну допомогу

Дар'я Тарасова
14 серпня, 2025 четвер
07:06
Світ екстренка

Федеральний апеляційний суд 13 серпня скасував попередню заборону, яка зобов'язувала Держдеп США продовжувати здійснювати виплати іноземної допомоги

Зміст

Про це пише Reuters.

Федеральний апеляційний суд у середу скасував заборону, яка зобов'язувала Державний департамент США продовжувати здійснювати виплати іноземної допомоги, принісши перемогу президенту Дональду Трампу. У рішенні колегія з трьох суддів апеляційного суду США округу Колумбія заявила, що суд нижчої інстанції помилився, наказавши адміністрації Дональда Трампа відновити виплати іноземної допомоги, раніше схвалені конгресом.

20 січня президент США запровадив 90-денну паузу на всю іноземну допомогу. Це сталося того ж дня, коли він був інавгурований на другий термін у Білому домі. Так, Трамп відправив значну частину персоналу головного агентства США з надання іноземної допомоги USAID у відпустку та вивчав можливості передачі колишнього незалежного агентства під управління Державного департаменту.

Дві некомерційні групи, які отримують федеральне фінансування — "Коаліція з адвокації вакцини проти СНІДу" та "Мережа розвитку журналістики" — подали позов, стверджуючи, що заморожування фінансування Трампом було незаконним.

Читайте також: USAID під загрозою: чому Трамп і Маск хочуть закрити програму допомоги та що це означає для України. Пояснюємо

Окружний суддя США Амір Алі, призначений колишнім президентом Джо Байденом, наказав адміністрації Трампа виплатити майже $2 млрд непогашеної допомоги своїм гуманітарним партнерам по всьому світу.

Виступаючи від імені більшості (двох суддів проти одного), окружна суддя Карен Хендерсон заявила, що некомерційні організації "не мають підстав для позову, щоб обґрунтувати свої претензії", і тому вони не відповідають вимогам для судової заборони.

За словами Хендерсон, лише рахункова палата США, наглядове агентство, може оскаржити дії Трампа щодо припинення іноземної допомоги.

Хендерсон наголосила, що суд не розглядає питання про те, чи порушує заморожування іноземної допомоги Трампом конституцію США, притискаючи повноваження конгресу. До думки Хендерсон приєднався окружний суддя Грегорі Кацас, призначений Трампом.

Окружна суддя Флоренс Пан, призначена Байденом, написала, що її колеги дозволяють адміністрації Трампа ігнорувати федеральне законодавство та принцип розподілу влади, викладений у конституції.

"Потурання суду незаконній поведінці виконавчої влади підриває ретельно розроблену систему контрольованої та збалансованої влади, яка служить найбільшим захистом від тиранії – накопичення надмірних повноважень в одній гілці влади", – наголосила Пан.

Речник адміністративно-бюджетного управління Білого дому додав, що це рішення не дозволить "радикальним лівим фінансовим групам зловмисно заважати президенту витрачати кошти відповідально та розпоряджатися іноземною допомогою законним чином відповідно до його політики "Америка понад усе".

  • Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
  • Наприкінці січня стало відомо, що USAID зупинило фінансування всіх програм і проєктів в Україні.
  • Згідно з дослідженням, фінансування USAID відіграло вирішальну роль у покращенні глобальної охорони здоров'я, в першу чергу спрямоване на країни з низьким та середнім рівнем доходу, зокрема африканські країни. Через рішення адміністрації президента США Дональда Трампа скоротити фінансування Агентства з міжнародного розвитку (USAID) можуть загинути понад 14 млн людей.

 

 

 

Теги:
Новини
Дональд Трамп
США
Читайте також:
мзс Росії
Автор Юлія Юліна
13 серпня, 2025 середа
У Лаврова заявили, що Росія не відмовиться від окупованих територій у чотирьох областях України
Автор Дар'я Тарасова
12 серпня, 2025 вiвторок
Памела Андерсон почала продаж лімітованої серії солінь, приготованих власноруч
Автор Микола Княжицький
13 серпня, 2025 середа
Червоно-чорний прапор у Польщі: інфекція "русского міра"
Київ
+18.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.7
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.79
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
14 серпня
08:00
OPINION
Не слід тішити себе ілюзіями щодо економічного краху РФ
07:59
Голова МЗС Великої Британії пішов на риболовлю з Джей Ді Венсом. Йому загрожує штраф $3,4 тис.
07:55
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Панатінаїкос": де та коли дивитись матч-відповідь Ліги Європи
06:12
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп заявив європейським лідерам, що США готові надати гарантії безпеки Україні за певних умов, - Politico
05:31
Волгоград атакували безпілотники, на НПЗ виникла пожежа
00:58
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила дрони по Україні: ситуація у ніч на 14 серпня
00:41
Українські воїни отримали першу тисячу FPV-дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
00:26
Суперкубок УЄФА
"ПСЖ" переміг "Тоттенгем", і вперше виграв Суперкубок УЄФА
2025, середа
13 серпня
23:45
Ексклюзив
Юрій Луценко
Керівництво України впустило важелі, через які можна б було диктувати умови завершення війни, - Луценко
23:37
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 118 боїв, найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
23:06
санкції США
США тимчасово зняли санкції на транзакції проти РФ задля переговорів на Алясці
23:00
Ексклюзив
Володимир Зеленський
У частини молоді Зеленський асоціюється з класичними політиками після скандалу з НАБУ та САП, - політолог Саакян
22:42
Ексклюзив
Віктор Ягун
"Дуже серйозно підірве можливості на фронті": генерал-майор СБУ Ягун про повітряне перемир’я
22:31
ракета "Буревестник" з ядерним двигуном
РФ, імовірно, готується випробувати нову крилату ракету "Буревестник" з ядерним двигуном, - Reuters
22:24
Ексклюзив
Юрій Луценко
У США можуть погодити припинення вогню, а момент істини може настати на другій зустрічі, - Луценко
21:30
Ексклюзив
Україна ЄС
Нардеп Горбенко назвав кластер на переговорах з ЄС, який готовий до відкриття
21:10
Ексклюзив
Тетяна Козаченко
Право вирішального голосу для міжнародних експертів у конкурсних комісіях необхідно обговорювати, - адвокатка Козаченко
20:47
україна німеччина
Німеччина надає пакет військової допомоги Україні на $500 млн у межах ініціативи PURL
20:42
Арешт
Суд продовжив арешт двом експрацівникам УДО, звинуваченим у підготовці замаху на Буданова
20:33
Ексклюзив
Ігор Циганик
Поки "Динамо" не зіграє кваліфікацію ЛЄ, змін не буде: журналіст Циганик про можливість звільнення Шовковського
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Просування противника до Золотого Колодязя відбулося не вчора і не позавчора": Згурець проаналізував ситуацію навколо Покровська
20:24
Аналітика
Чому Трамп і Путін зустрічаються на Алясці: де тут символізм та які ризики для України. Пояснюємо
20:15
Дональд Трамп
Трамп заявив, що Зеленський і Путін мають обговорювати питання територій, а не він, - Axios
20:11
Оновлено
Зеленський, Путін, Трамп
Трамп заявив, що хоче майже відразу організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним, якщо саміт на Алясці пройде добре
20:00
OPINION
Спроба конспірології. Зустріч на Алясці як ідентифікація Путіна
19:37
пенсія
Накопичувальна пенсія: Україна консультується з партнерами щодо розробки механізмів захисту грошей
19:28
Скотт Бессент
Можуть бути посилені або послаблені: Бессент заявив, що Трамп обговорить із Путіним санкції
19:25
Невідомий інвестор почав скуповувати акції найбагатшої нафтової компанії РФ напередодні зустрічі Путіна й Трампа
19:20
Кабмін
Уряд ухвалив перший пакет рішень з анонсованої програми підтримки прифронтових регіонів
19:09
Данило Гетманцев
"Важко уявити, що так можна жити": Гетманцев закликав переглянути споживчий кошик і змінити прожитковий мінімум
19:04
Оновлено
Зеленський Мерц
Юридичне визнання окупованих РФ територій не обговорюється, - Мерц за підсумками онлайн-перемовин із Трампом, Зеленським і лідерами ЄС
18:46
Цікаві варіанти використання старого смартфона
У РФ частково обмежили дзвінки в Telegram і WhatsApp
18:39
Звинувачений у шахрайстві з Netflix на $11 млн режисер Карл Рінш збанкрутів
18:39
Оновлено
Володимир Зеленський та Фрідріх Мерц
Зеленський у Берліні обговорив з Мерцом зміцнення української ППО й участь Німеччини в ініціативі PURL
18:35
швидка
Кількість жертв серед цивільних українців у липні 2025 року побила місячний рекорд із травня 2022-го, – ООН
18:30
Ексклюзив
поліграф
Поліграф - дуже зручний інструмент, щоб перевіряти людей на слабкість до корупції, - нардеп "СН" Горбенко
18:25
Ексклюзив
російські війська
Є чотири різні трактування: військовий оглядач Пехньо про навчання "Захід-2025" у Білорусі
18:18
Аналітика
Креативна оборона: як українці дивують світ несподіваними розробками зброї
18:04
OPINION
Донбас важливіший за Аляску
18:00
Оновлено
Відбулися онлайн-переговори між Трампом, Зеленським і лідерами ЄС: усі подробиці
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV