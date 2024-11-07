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Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах

Ольга Бабишена
7 листопада, 2024 четвер
02:37
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден у середу, 6 листопада, прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на виборах

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Про це йдеться на сайті Білого дому. 

"Америка побачила сьогодні Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. Вона була чудовим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру", - йдеться у повідомленні. 

Байден наголосив, що Гарріс взяла на себе відповідальність і очолила історичну передвиборчу кампанію за надзвичайних обставин. Очільник США вказав, що у 2020 році, коли він став президентом, то призначення Гарріс віцепрезиденткою було його першим рішенням. 

"Це було найкраще рішення, яке я прийняв. Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію. Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців. Понад усе, вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона ставить свою печатку на майбутньому Америки", - підсумував Байден.

  • У вівторок, 5 листопада, у Сполучених Штатах Америки відбулися президентські вибори. Громадяни обирали лідера країни на найближчі чотири роки. Очільником США став Дональд Трамп, який переміг Камалу Гарріс. Еспресо провів текстову трансляцію.
  • Світові лідери 6 листопада привітали кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа з перемогою на президентських виборах.
  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах США заявив, що Київ співпрацюватиме з Вашингтоном для зміцнення "стратегічного партнерства".
  • Президент США Джо Байден зателефонував і привітав Дональда Трампа з перемогою на виборах.
  • Ввечері віцепрезидентка США й екскандидатка у президенти Камала Гарріс звернулася до американців після поразки на виборах. 
Теги:
Новини
вибори президента
Джо Байден
вибори у США
США
Камала Гарріс
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