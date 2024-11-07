Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах
Президент США Джо Байден у середу, 6 листопада, прокоментував поразку віцепрезидентки Камали Гарріс на виборах
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"Америка побачила сьогодні Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. Вона була чудовим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру", - йдеться у повідомленні.
Байден наголосив, що Гарріс взяла на себе відповідальність і очолила історичну передвиборчу кампанію за надзвичайних обставин. Очільник США вказав, що у 2020 році, коли він став президентом, то призначення Гарріс віцепрезиденткою було його першим рішенням.
"Це було найкраще рішення, яке я прийняв. Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію. Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців. Понад усе, вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона ставить свою печатку на майбутньому Америки", - підсумував Байден.
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