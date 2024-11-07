Байден прокоментував поразку Гарріс на президентських виборах

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Америка побачила сьогодні Камалу Гарріс, яку я знаю і якою глибоко захоплююся. Вона була чудовим партнером і державним службовцем, сповненим чесності, мужності та характеру", - йдеться у повідомленні.

Байден наголосив, що Гарріс взяла на себе відповідальність і очолила історичну передвиборчу кампанію за надзвичайних обставин. Очільник США вказав, що у 2020 році, коли він став президентом, то призначення Гарріс віцепрезиденткою було його першим рішенням.

"Це було найкраще рішення, яке я прийняв. Її історія представляє найкраще з історії Америки. І як вона чітко дала зрозуміти сьогодні, я не маю жодних сумнівів, що вона продовжить писати цю історію. Вона продовжуватиме боротьбу цілеспрямовано, рішуче і з радістю. Вона продовжуватиме бути чемпіоном для усіх американців. Понад усе, вона продовжуватиме бути лідером, на якого наші діти будуть рівнятися протягом наступних поколінь, оскільки вона ставить свою печатку на майбутньому Америки", - підсумував Байден.