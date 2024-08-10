Байден зняв заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії
Президент США Джо Байден скасував обмеження на продаж наступальних озброєнь Саудівській Аравії, що стало відхиленням від його попередньої політики
Про це повідомляє Bloomberg.
Як стверджують у виданні, це рішення обумовлене прагненням зміцнити зв'язки з ключовим партнером у регіоні та протистояти Ірану.
Раніше Байден запровадив обмеження на продаж високоточних боєприпасів та іншого озброєння, аби примусити Саудівську Аравію припинити військову кампанію проти хуситів у Ємені. Однак, за словами високопоставленого американського чиновника, Саудівська Аравія дотрималася своїх зобов'язань, що і дало змогу скасувати обмеження.
Попри те, що деталі щодо конкретних типів зброї не розголошуються, попередні обмеження включали призупинення продажу 7500 високоточних боєприпасів "повітря-земля" від компанії RTX Corp. (колишньої Raytheon).
Чиновник заявив, що продаж зброї Саудівській Аравії буде повернутий до "звичайного порядку", що передбачає інформування та консультації з Конгресом США.
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Міністерство фінансів Саудівської Аравії повідомило деяким колегам G7 про свою опозицію до ідеї конфіскації майже $300 млрд із заморожених активів Росії на користь Україні й пригрозило продажем європейських боргових авуарів.
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