Байден зняв заборону на продаж наступальної зброї Саудівській Аравії

Про це повідомляє Bloomberg.

Як стверджують у виданні, це рішення обумовлене прагненням зміцнити зв'язки з ключовим партнером у регіоні та протистояти Ірану.

Раніше Байден запровадив обмеження на продаж високоточних боєприпасів та іншого озброєння, аби примусити Саудівську Аравію припинити військову кампанію проти хуситів у Ємені. Однак, за словами високопоставленого американського чиновника, Саудівська Аравія дотрималася своїх зобов'язань, що і дало змогу скасувати обмеження.

Попри те, що деталі щодо конкретних типів зброї не розголошуються, попередні обмеження включали призупинення продажу 7500 високоточних боєприпасів "повітря-земля" від компанії RTX Corp. (колишньої Raytheon).

Чиновник заявив, що продаж зброї Саудівській Аравії буде повернутий до "звичайного порядку", що передбачає інформування та консультації з Конгресом США.