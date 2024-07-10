Саудівська Аравія пригрозила країнам G7 продажем європейських боргових авуарів за конфіскацію заморожених активів РФ, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Саудівці особливо згадали борг, виданий французьким казначейством, сказали два джерела.

Міністерство фінансів Королівства повідомило деяким колегам G7 про свою опозицію до ідеї, яка мала на меті підтримати Україну.

Позиція Саудівської Аравії, ймовірно, вплинула на небажання деяких країн підтримати конфіскацію заморожених активів РФ.

"Таких погроз не було. Наші відносини з G7 та іншими країнами пов’язані з взаємною повагою, і ми продовжуємо обговорювати всі питання, які сприяють глобальному зростанню та підвищують стійкість міжнародної фінансової системи", - йдеться в заяві міністерства фінансів Саудівської Аравії.

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Авуари королівства в євро та французьких облігаціях можуть сягати десятків мільярдів євро, але, ймовірно, вони недостатньо великі, щоб мати суттєве значення, якщо їх продати. Європейські чиновники все ще були стурбовані тим, що інші країни могли наслідувати приклад Саудівської Аравії.

Один із чиновників Саудівської Аравії сказав, що такі погрози не в стилі уряду, але він, можливо, окреслив членам G7 можливі наслідки будь-яких захоплень.

Позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G7 виступили з пропозицією, яка не передбачає експропріацію активів, сказало джерело.

За їхніми словами, було незрозуміло, чи діяла Саудівська Аравія з власних інтересів, чи з солідарності з Росією. Ер-Ріяд і Москва підтримують тісні стосунки після того, як Росія вторглася в Україну, і разом очолюють картель виробників нафти ОПЕК+.