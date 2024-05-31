Спецпредставник ЄС сказав, коли Україна може отримати перші гроші від заморожених російських активів

Про це заявив спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід О'Салліван, передає РБК-Україна.

"Ми говоримо про літо. Я не хотів би обіцяти, коли саме гроші надійдуть на рахунок, але рішення будуть прийняті в найближчі кілька тижнів, а виплату буде зроблено згодом", - сказав О'Салліван.

Спецпредставник ЄС зазначив, що потрібно визначити точний юридичний механізм, за допомогою якого ці гроші будуть переведені.

За словами О’Саллівана, у Євросоюзі сподіваються, що рішення ухвалять у найближчі кілька тижнів.

"Важливо те, що ми з боку ЄС знерухомили ці гроші, і так чи інакше вони будуть використані для України. Тож у короткостроковій перспективі, ймовірно, буде транш для військових закупівель", - сказав О'Салліван.

Спецпредставник ЄС додав, що якщо на рівні G7 вирішать за краще використати російські активи для отримання більшої кількості грошей через надання кредиту, то це рішення можуть ухвалити пізніше.

Що відомо про заморожені російські активи

30 листопада в сенаті США представили законопроєкт про конфіскацію російських активів. Уже 11 січня адміністрація Байдена підтримала конфіскацію активів РФ для передачі Україні.

Водночас у Росії підрахували, що Захід може втратити активи та інвестиції на суму щонайменше $288 млрд, якщо конфіскує заморожені російські активи для допомоги у відновленні України, та заявили, що Москва вдасться до заходів у відповідь.

23 січня посол Бельгії в США Жан-Артур Режібо заявив, що країни Заходу мають ухвалити колективне рішення щодо конфіскації заморожених російських активів, більшість яких зберігається у брюссельському розрахунковому центрі Euroclear.

Пізніше комітет сенату США схвалив законопроєкт щодо конфіскації російських активів та їхньої передачі Україні, а 30 січня комітет з політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи ухвалив проєкт резолюції, який передбачає конфіскацію заморожених російських активів і їх передачу новому фонду для відновлення України.

Згодом стало відомо, що у Європі зберігається 191 млрд із 260 млрд євро заморожених закордонних активів Росії, прибуток з яких у 2023 році становив 4,4 млрд євро. Передбачалося, що цей прибуток передаватимуть Україні.

12 лютого Рада ЄС ухвалила рішення щодо регулювання майбутнього механізму з використання прибутків від заморожених активів РФ на території ЄС на користь України.

8 травня посли Євросоюзу погодили спрямування доходів від заморожених активів РФ на відбудову України, а також на оборону від агресора.

У Єврокомісії повідомили, що Україна отримає першу виплату вже в липні 2024 року.

У G7 обговорюють можливість кредиту для України під доходи від заморожених активів РФ.