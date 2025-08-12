"Думаю, що є шанс": Геґсет переконаний, що Путін погодився на перемовини, бо відчуває тиск з боку США

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News.

Геґсет підкреслив, що Трампу вдалося створити умови для переговорів, чого не могли досягти його попередники.

На його переконання, Путін ніколи не сприймав серйозно попереднього президента США Джо Байдена, і лише рішучі дії Трампа змінили умови та "правила гри", змусивши російського лідера піти на контакт.

"Він створив умови для можливого переговорного врегулювання, що було його метою з самого початку, на дуже складному полі бою. Я не думаю, що Володимир Путін погодився б на зустріч, якби не відчув цього тиску. І я думаю, що є шанс", - наголосив Геґсет.

Водночас Геґсет визнав, що під час переговорів можуть бути обговорені територіальні поступки.

"Можуть бути обміни територіями, можуть бути поступки. Ніхто не буде задоволений, але якщо хтось і може це зробити, то це буде президент Трамп", - зазначив він.

На питання журналістів щодо його присутності на зустрічі Трампа та Путіна на Алясці, Геґсет відповів: "Не знаю. Подивимося, як буде виглядати мій календар. Можливо".

Що передувало

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що проведе зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним у штаті Аляска 15 серпня.

Торкаючись того, що він обговорюватиме з Путіним щодо умов припинення війни РФ проти України, Трамп попереднього озвучив тему "деякого обміну територіями".

Дипломатичні консультації між Україною та США напередодні саміту тривають фактично у цілодобовому режимі. Водночас NYT пише, що американська Секретна служба забронювала шестикімнатний будинок в Анкориджі, де, ймовірно, відбудеться зустріч між Трампом і Путіним.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Україні та Росії доведеться обмінятися деякими територіями після того, як Київ отримає гарантії безпеки.

Згодом стало відомо, що європейські лідери та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову з Трампом перед його зустріччю з російським диктатором Путіним.

Трамп 11 серпня зробив низку заяв щодо війни в Україні й зустрічі з лідером Кремля Володимиром Путіним. Трамп зазначив, що хоче обговорити з Путіним.