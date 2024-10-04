ЄС планує накласти санкції на Іран за постачання балістичних ракет Росії, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Повідомляється, що ЄС має намір схвалити цей крок до саміту лідерів у Брюсселі наприкінці жовтня.

За словами джерел агентства, перший пакет санкцій торкнеться близько десяти фізичних і юридичних осіб, включаючи машинобудівні, металургійні та авіаційні компанії.

Обмеження ЄС будуть першою відповіддю на надання Іраном ракет Росії, і зараз розглядаються додаткові списки, додали джерела Bloomberg.

Зазначається, що санкції ЄС вимагають підтримки всіх держав-членів, і плани можуть змінитися до того, як їх ухвалять.

Поставки Іраном ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.

9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного в справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ.

10 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що балістичні ракети від Ірану прибули до Росії, яка, імовірно, впродовж декількох тижнів використає їх на війні проти України.

Головний редактор Defense Express Олег Катков розповів, що Іран, імовірно, передав Росії більше 200 ракет дальністю понад 80 км.