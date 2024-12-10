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ЄС розгляне нові заходи проти "Грузинської мрії"

Марія Науменко
10 грудня, 2024 вiвторок
13:18
Світ Грузія, біля будівлі парламенту

У ЄС заявили, що вивчать можливість впровадження нових заходів проти керівної партії Грузії "Грузинська мрія" після численних протестів у Тбілісі

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Про це  повідомляє Європейська служба зовнішніх дій.

"Протягом майже двох тижнів грузинський народ відстоює свої демократичні та європейські прагнення, стикаючись з брутальною, незаконною силою з боку поліції при здійсненні свого права на свободу вираження поглядів. Тривають свавільні затримання протестувальників і лідерів опозиції, а представники ЗМІ стають особливою мішенню для правоохоронних органів і неформальних насильницьких угруповань", - наголосив прессекретар Європейської служби зовнішніх дій.

Згідно з повідомлення, у результаті протестів понад 400 людей були затримані, а понад 300 зазнали насильства. Попри це досі жоден співробітник поліції або член неформальних насильницьких угруповань не був притягнутий до відповідальності.

"ЄС засуджує ці репресивні дії проти протестувальників, представників ЗМІ та лідерів опозиції і закликає до негайного звільнення всіх затриманих осіб. ЄС вимагає припинити широкомасштабні залякування, політичні переслідування, повідомлення про тортури і жорстоке поводження з громадянами. Фундаментальні права, такі як право на свободу мирних зібрань і вираження поглядів, повинні поважатися і гарантуватися відповідно до Конституції Грузії та її міжнародних зобов'язань", - йдеться у заяві.

У Європейському Союзі закликали місцеві та міжнародні організації, а також Народного захисника продовжувати документувати випадки порушень прав людини в Україні.

Крім того, у заяві підкреслили, що саме дії керівної партії "Грузинська мрія" призвели до фактичної зупинки процесу вступу до блоку. ЄС закликав "Грузинську мрію" до деескалації, аби "покласти край цій ситуації, яка має серйозні наслідки для грузинського народу". 

"Насильство не є відповіддю на вимоги протестувальників щодо демократичного та європейського майбутнього Грузії, - йдеться у повідомленні. - ЄС розгляне додаткові заходи на майбутньому засіданні Ради міністрів закордонних справ 16 грудня".

Що відбувається в Грузії

26 жовтня 2024 року в Грузії відбулися чергові парламентські вибори. Згідно з офіційним рішенням центрвиборчкому, на них нібито перемогла орієнтована на Росію правляча партія "Грузинська мрія". Депутати "Мрії" проголосували за проведення 14 грудня так званих виборів президента. Інавгурація новообраного президента в такому разі пройде 29 грудня, тобто в новий 2025 рік Грузія вже може увійти з новим президентом.

Опозиційні партії, президентка Саломе Зурабішвілі, а також країни Заходу результати виборів на користь "Мрії" не визнали.

Проте партія Іванішвілі вже висунула на посаду №1 в грузинській державі колишнього футболіста Михаїла Кавелашвілі, який не має вищої освіти й може нецензурно висловлюватися на публіці. Політологи називають спортсмена "ручною" кандидатурою Іванішвілі.

 

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При цьому партія 28 листопада "Мрія" оголосила про відмову від політичного курсу на входження до складу Європейського Союзу, а державні пропагандисти виступають у медіа з тезами про необхідність повернення до вивчення російської мови та культури.

Усе це супроводжується безперервними вуличними протестами, які жорстоко придушуються поліцейським спецназом, одначе організовуються знову й знову в найбільших містах. Найактивніше грузинська опозиція діє на вулиці останні чотири дні та чотири ночі, з 28 листопада.

Під час протесту в Тбілісі затримали одного з лідерів опозиційної коаліції "За зміни" Зураба Гірчі Джапарідзе. Загалом МВС країни оголосило про 224 затриманих.

В ніч на 3 грудня у столиці Грузії та інших містах продовжились масштабні протести. Зокрема, на протест вийшли студенти професійних училищ, вони мали плакати з гаслами "Вперед до Європи" та "Ми обираємо європейський шлях".

У Тбілісі в офісах грузинської опозиції відбулись обшуки за статтею про організацію групового насилля: затримали лідера коаліції "За зміни" Ніка Гварамія та її члена Гела Хасая.

Станом на ніч суботи, 7 грудня, біля будівлі грузинського парламенту у Тбілісі тривав багатотисячний мітинг, для його розгону влада залучила спецпризначенців. 

8 грудня у Тбілісі на проспекті Руставелі, де проходять проєвропейські мітинги, встановили новорічну ялинку.

У ніч проти вівторка, 10 грудня, перед будівлею парламенту Грузії активісти спалили символічну труну, яка містила ляльку із зображенням лідера провладної партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі.

Теги:
Новини
ЄС
Грузія
політика
євроінтеграція
акції протестів
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