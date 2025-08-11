Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом, перш ніж він зустрінеться з Путіним, - Bloomberg
Європейські лідери прагнуть поспілкуватися з президентом США Дональдом Трампом перед його запланованою зустріччю з російським диктатором Володимиром Путіним
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників видання, лідери ЄС хочуть поговорити з Трампом до п'ятниці, 15 серпня, коли американський президент і очільник Кремля мають зустрітися на Алясці.
Зазначається, що цьому передували інтенсивні дипломатичні переговори між представниками США, України та Європи у Великій Британії.
- 11 серпня верховна представниця Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас скликає зустріч міністрів закордонних справ країн-членів ЄС для обговорення майбутньої зустрічі Путіна з Трампом на Алясці.
- Біла Церква
