Європейські лідери хочуть поговорити з Трампом, перш ніж він зустрінеться з Путіним, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників видання, лідери ЄС хочуть поговорити з Трампом до п'ятниці, 15 серпня, коли американський президент і очільник Кремля мають зустрітися на Алясці.

Зазначається, що цьому передували інтенсивні дипломатичні переговори між представниками США, України та Європи у Великій Британії.