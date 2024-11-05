G7 і три держави-союзниці заявили, що працюють над спільною відповіддю на розгортання військ КНДР у РФ

Про це йдеться у заяві міністрів, передає Укрінформ.

Відповідну заяву підписали учасники G7 США, Японія, Італія, Велика Британія, Німеччина, Франція, Канада, а також союзники - Південна Корея, Австралія та Нова Зеландія.

Держави висловили в документі "серйозну стурбованість у зв'язку з розгортанням військ КНДР в РФ, які можуть бути використані на полі бою проти України".

"Декілька тисяч військових КНДР були розгорнуті в РФ. Пряма підтримка КНДР агресивної війни РФ проти України, окрім демонстрації відчайдушних зусиль Москви компенсувати свої втрати, означатиме небезпечне розширення конфлікту, що матиме серйозні наслідки для миру та безпеки в Європі та Індо-Тихоокеанському регіоні", - акцентують у заяві.

Також міністри закордонних справ додали, що "найрішучішим чином" засуджують посилення військової співпраці Москви та Пхеньяна, зокрема "незаконну закупівлю" росіянами північнокорейських балістичних ракет.

Водночас у заяві підтвердили підтримку Україні із запевненням, що глави МЗС G7 працюють з міжнародними партнерами "над скоординованою відповіддю на новий розвиток подій".

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

У вівторок, 8 жовтня, міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росію не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії".

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

Того ж дня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що, згідно з останніми даними, до 8 тис. військових із КНДР були перекинуті в Курську область РФ.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

4 листопада Володимир Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР.

5 листопада повідомлялось, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.