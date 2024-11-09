Гарріс може стати суддею Верховного суду США, - ЗМІ

Про це пише Daily Mail і Newsweek.

Юрист Бакарі Селлерс, який протягом 8 років був членом Палати представників Південної Кароліни від Демократичної партії, заявив, що 70-річна ліберальна суддя Соня Сотомайор може піти у відставку з Верховного суду через проблеми зі здоров'ям. Тоді він запропонував ідею, що президент Джо Байден повинен висунути до Верховного суду США Камалу Гарріс до того, як Дональд Трамп складе присягу.

Гарріс до обрання сенатором була окружним прокурором Сан-Франциско та генеральним прокурором Каліфорнії. Хоча її обрання до суду без судового досвіду є незвичним, це не є безпрецедентним.

Для призначення Гарріс президенту Джо Байдену необхідно буде подати її кандидатуру, а Сенату затвердити. Республіканці отримали більшість у Сенаті на виборах 5 листопада, але нові сенатори не займуть свої місця до січня, що дасть Байдену вікно для призначення судді Верховного суду, якщо Сотомайор погодиться піти у відставку. Наразі демократи мають більшість у Сенаті - 51 голос проти 49 республіканців.

Проте вже в січні баланс сил зміниться, оскільки Республіканська партія на виборах взяла більшість у Сенаті.

Якщо суддя Соня Сотомайор піде у відставку вже після вступу Трампа на посаду президента, місце у Верховному суді, ймовірно, займе консервативний суддя, що може змінити баланс у Верховному суді на користь республіканців.